500 plus nie wzrośnie w ciągu najbliższych trzech lat? Ekspert mówi o „wygaszaniu" świadczenia

Jak wynika z Aktualizacji Planu Konwergencji (informacje tam zawarte stanowią podstawę dla planowania budżetów na kolejne lata i są podstawą do zaliczania tzw. semestrów unijnych przez Komisję Europejską) koszt 500 plus wyniesie w tym roku – podobnie jak w roku ubiegłym – 40,2 mld zł. Zwraca uwagę fakt, że w 2026 roku program ma kosztować 38,5 mld zł, czyli o 1,7 mld zł mniej niż obecnie. Ma to związek ze spadkiem urodzeń w Polsce, ale świadczy też o tym, że nie będzie waloryzacji świadczenia.

500 plus nie wzrośnie do 2026 r?

— W tym dokumencie jasno widzimy, że wbrew komunikatom płynącym z rządu, 500 plus nie zostanie zwaloryzowane — komentuje w rozmowie z Business Insider Polska dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Analizując odpowiedzi ministrów na pytanie o waloryzację 500 plus zwraca uwagę fakt, że najczęściej mówią oni, że „w tym momencie" nie ma planów w tym zakresie, co mogło sugerować, że podwyższenie świadczenia zostanie ogłoszone w kampanii wyborczej. Aktualizacja Planu Konwergencji wskazuje jednak, że podwyżki nie będzie ani w tym roku, ani w najbliższych latach.

Tymczasem realna wartość 500 plus jest dziś diametralnie inna niż w 2016 roku, gdy świadczenie wprowadzano. Z wyliczeń ekonomistów wynika, że pod koniec ubiegłego roku było to 370 zł, podczas gdy inflacja zbliży się do celu NBP dopiero w okolicach 2025-2026 roku. Z wyliczeń Business Insider Polska wynika, że realna wartość 500 plus spadnie wówczas do ok. 283 zł.

„Wygaszanie" 500 plus?

Zdaniem prezesa Instytutu Emerytalnego, mamy de facto do czynienia z „wygaszaniem" świadczenia. — Spadająca liczba dzieci powodująca równocześnie malejące wydatki na świadczenie pokazuje, że program będzie stopniowo „wygaszany". Rząd zobaczył, że przekazywaniem pieniędzy nie zdołał osiągnąć celu demograficznego. Nikt jednak ze względów politycznych nie powie, że zlikwiduje program, więc przyjęto wariant spokojnego "wygaszania" 500 plus, które z każdym rokiem będzie warte coraz mniej – ocenia w rozmowie z portalem dr Antoni Kolek.

500 plus do zmiany? Zaskakujące opinie ekonomistów

Ciche cięcia w socjalu. Tak oszczędza się na najuboższych