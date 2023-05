Kolejny gigant informuje o zwolnieniach. Z pracą pożegna się prawie połowa załogi

Brytyjski gigant telekomunikacyjny BT Group zapowiedział w czwartek znaczące zwolnienia. Mają one nastąpić w perspektywie 2030 roku. Do tego czasu z pracą pożegnać ma się nawet 55 tys. osób. To ponad 40 proc. załogi.

Zwolnienia w BT Group. Firma stawia na sztuczną inteligencję

Prezes grupy Philip Jansen tłumaczy, że przyczyną tak znaczących redukcji jest gruntowna transformacja BT podyktowana rozwojem nowych technologii. Jak podaje „Rzeczpospolita", firma pod przewodnictwem Jansena inwestuje potężne środki w rozbudowę infrastruktury dla przewodów światłowodowych oraz sieci 5G, zamierza także wykorzystać sztuczną inteligencję do prowadzenia operacji i uprościć strukturę całej grupy. Planowane zmiany mają znacząco ograniczyć koszty działalności grupy.

BT Group zatrudnia obecnie około 130 tys. pracowników w ponad 180 krajach.

Choć grupa przedstawiła w czwartek dobre wyniki za ostatni rok finansowy (przychody i zyski wzrosły po raz pierwszy od sześciu lat), to inwestorzy wydają się być zaniepokojeni planami giganta, wskutek czeka akcje BT staniały o poranku o ponad 8 proc.

Redukcje nie tylko w BT Group

Gazeta zwraca uwagę, że BT Group to nie jedyny brytyjski gigant telekomunikacyjny, który planuje radykalne cięcia etatów. Kilka dni temu o takich decyzjach poinformował Vodafone. W ciągu najbliższych trzech lat prace ma stracić ok. 11 tys. osób, czyli jedna dziesiąta wszystkich zatrudnionych. Nowa szefowa telekomu Margherita Della Valle przekazała w oświadczeniu skierowanym do pracowników, że Vodafone musi się zmienić, by firma mogła „konsekwentnie dostarczać usługi". – Moimi priorytetami są klienci, prostota i rozwój. Uprościmy naszą organizację, wyeliminujemy zbędną złożoność, aby odzyskać konkurencyjność – podkreśla Margherita Della Valle.

Czytaj też:

Trwa zła passa w Rafako. Będą zwolnienia grupoweCzytaj też:

Zbliża się kres pracy programistów. Ekspert nie ma wątpliwości