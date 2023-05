Obniżka stóp procentowych jeszcze w tym roku? Ważna deklaracja członkini RPP

Od kilku miesięcy trwają dyskusje dotyczące możliwości obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Gabriela Masłowska podkreśla w artykule dla Radia Maryja, że jest na to szansa.

Członkini RPP o obniżce stóp procentowych

—Przewidywany, dalszy, dość wysoce prawdopodobny spadek presji inflacyjnej otwiera drogę do podejmowania coraz bardziej intensywnych rozważań o potrzebie redukcji stóp procentowych. Generalnie rzecz biorąc, sądzę, że prawdopodobieństwo rozpoczęcia w tym roku fazy obniżek stóp procentowych w Polsce staje się coraz większe – pisze Masłowska.

— Warto zwrócić uwagę na to, że trwające od połowy października 2022 r. umocnienie złotego, zarówno w stosunku do dolara amerykańskiego, jak również w stosunku do euro prowadzi do skutków antyinflacyjnych. Dzięki temu moment, w którym nastąpi „pierwsza obniżka" pojawi się zapewne wcześniej, niż gdyby kurs złotego w okresie ostatnich kilku miesięcy słabł — dodaje.

Masłowska prognozuje, że inflacja konsumencka CPI spadnie pod koniec tego roku poniżej 10 proc.

—W konsekwencji w kolejnych miesiącach można spodziewać się dalszego spadku inflacji konsumpcyjnej, która pod koniec tego roku powinna spaść do poziomu niższego od 10 proc. — pisze członkini RPP.

Przypomnijmy, że w kwietniu inflacja wyniosła 14,7 proc. Wstępne dane w tym zakresie za maj Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda w najbliższą środę.

Zdaniem członkini RPP „istotny wpływ na przebieg zjawisk inflacyjnych w naszym kraju ma kształtowanie się cen surowców".

Rada Polityki Pieniężnej podwyższała stopy procentowe od października 2021 roku do września ubiegłego roku z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej). Od października 2022 roku stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie.

