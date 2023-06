System kaucyjny w Polsce coraz bliżej. Zapadła kluczowa decyzja

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Od 1 stycznia 2025 roku zostanie wprowadzony w Polsce system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Wprowadzenie tego systemu jest odpowiedzią na tzw. dyrektywę plastikową (Single Use Plastic – SUP).

System kaucyjny w Polsce. Jaka wysokość kaucji?

Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym. Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszy zaśmiecenie środowiska.

System kaucyjny obejmie np. butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Przykładowo w Niemczech wysokość kaucji wynosi 0,25 euro dla wszystkich rodzajów opakowań.

Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie.

Polacy chcą systemu kaucyjnego

Z niedawnego badania Insight Lab, przeprowadzonego na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich wynika, że 64 proc. Polaków chce, by system kaucyjny wszedł w życie w naszym kraju jak najszybciej. Aż 83 proc. respondentów deklaruje, że możliwość zbiórki opakowań po napojach w sklepie, w którym zazwyczaj robią zakupy, zachęci do ich oddawania.

