Ostatnie przed wakacjami posiedzenie RPP. Będzie obniżka stóp procentowych?

W środę rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). To ostatnie takie spotkanie przed wakacyjną przerwą, kolejne planowane jest na 21 sierpnia, ale nie będzie ono decyzyjne.

Jutro decyzja RPP ws. stóp. Przełomu nie będzie?

Decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych poznamy jutro, najpewniej w godzinach popołudniowych. Przypomnijmy, że od września zeszłego roku stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie, a główna stopa referencyjna utrzymuje się na poziomie 6,75 proc. Czy w czwartek należy spodziewać się przełomu? Eksperci są w tej kwestii zgodni. – Nie spodziewamy się zmian w polityce pieniężnej NBP w tym tygodniu – podkreślają ekonomiści ING.

Według analityków banku szanse na obniżkę stóp procentowych po wakacjach wzrosły do 65-70 proc., podczas gdy wcześniej było to 50 proc. Ekonomiści instytycji twierdzą również, iż jest możliwość, że RPP dokona w tym roku więcej niż jednej obniżki stóp.

O utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie i możliwych obniżkach po wakacjach mówią również analitycy Santander Banku Polska. – Stopy procentowe pozostaną ponownie bez zmian – co do tego nie mamy wątpliwości. Jak zwykle uwaga skupi się na tonie komunikacji prezesa Glapińskiego. Od kilku miesięcy część RPP sygnalizuje, że zejście inflacji CPI do poziomu jednocyfrowego w br. może dać powód do rozważenia obniżki stóp po wakacjach – podkreślają eksperci banku.

– Opublikowane wstępne dane o inflacji za czerwiec (11,5 proc. r/r) znowu były niższe od oczekiwań i zapowiadają jednocyfrową stopę inflacji już we wrześniu. Oczywiście dla decyzji o stopach procentowych kluczowy powinien być nie tyle spadek bieżącej inflacji, co przede wszystkim perspektywa jej powrotu do celu 2,5 proc. – dodają.

Cykl obniżek od listopada?

Przełomowej decyzji podczas najbliższego posiedzenia nie spodziewają się również eksperci PKO BP. Kierowniczka zespołu analiz makroekonomicznych PKO BP Marta Petka-Zagajewska przewiduje, że późną jesienią rozpocznie się powolny cykl obniżek stóp. – Zakładamy, że w listopadzie rozpocznie się powolny cykl obniżek stóp procentowych – o 25 pb. To będzie przystawka przed kontynuacją cyklu w 2024 r. i 2025 r. Zakładamy po 150 pb. cięć w 2024 r. i 2025 r. – mówi Petka-Zagajewska, cytowana przez Bankier.pl.

W ocenie ekspertki stabilny proces dezinflacyjny „będzie tworzył przestrzeń do tego, że w tempie rzadszym niż co posiedzenie stopy procentowe będą się obniżać".

O możliwości obniżek stóp procentowych w ostatnim kwartale 2023 roku mówiła w niedawnym wywiadzie dla serwisu pomorska.pl Gabriela Masłowska, członkini RPP. – Proces obniżania inflacji będzie postępował i być może w ostatnim kwartale tego roku możliwe będą obniżki stóp, które ulżą zadłużonym kredytobiorcom oraz będą wspierać wzrost gospodarczy. Będzie to jednak możliwe dopiero, gdy będziemy mieli pewność, że inflacja została opanowana i spada w kierunku celu inflacyjnego NBP. Nadal będziemy dążyli więc do trwałego obniżenia inflacji, a jednocześnie nadal będziemy starali się by nie odbywało się to kosztem wzrostu bezrobocia i nadmiernego ograniczenia tempa wzrostu polskiej gospodarki – powiedziała Masłowska.

