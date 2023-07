Polska się powiększyła. Warszawa nie jest już największym miastem

Już nie Warszawa, a Gdańsk jest największym miastem w Polsce pod względem powierzchni. Ma to związek z włączeniem w obręb Gdańska granic morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej.

Polska się powiększyła. Gdańsk zdetronizował stolicę

Serwis Bankier.pl przypomina o niedawnym komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w którym podano, że w porównaniu do roku poprzedniego powierzchnia Polski zwiększyła się o 121 106 ha – z 31 272 030 ha do 31 393 136 h. Wartość ta stanowi saldo przyrostu obserwowanego w woj. pomorskim (+121 109 ha) oraz spadku na poziomie 3 ha w woj. zachodniopomorskim.

– W rezultacie, w granicach woj. pomorskiego, w największym stopniu zmianami objęte zostały powiaty: pucki (+28 732 ha) i nowodworski (+24 003 ha) oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk (+41 713 ha), Gdynia (+25 631 ha) i Sopot (+1 040 ha) – podał GUS.

Rzecznik prasowy prezydent Gdańska Daniel Stenzel podkreśla w rozmowie z TVN24, że wszystko zaczęło się kilka lat temu w Pucku (60 km na północ od Gdańska). – Jeden z przedsiębiorców chciał postawić molo. Kiedy przyszedł do starostwa po niezbędne dokumenty, okazało się, że oni mogą wydać wszystkie dokumenty, ale kończące się na linii brzegowej. Jak wiadomo, żeby postawić molo, trzeba wejść za linię brzegową – wyjaśnia Stenzel.

I tak zaczęło się zmienianie przepisów. – Ustalono w końcu granicę zewnętrzną morza terytorialnego – wskazuje Tomasz Herrmann, wicestarosta pucki.

Wody do nowej granicy przejęły samorządy leżące w Zatoce Gdańskiej. – Takim klasycznym przykładem jest Gdańsk. Granica miasta Gdańska do tej pory kończyła się na linii brzegowej, a teraz ta granica została przedłużona, rozciąga się do linii podstawowej morza terytorialnego – tłumaczy Marcin Grudzień z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

– Do tej pory to były wody polskie, natomiast te wody nie były włączone czy powierzchnia tych wód nie była włączona do powierzchni miast położonych tutaj nad brzegiem – dodaje.

Gdynia na podium

W efekcie Gdańsk stał się największym polskim miastem pod względem powierzchni, wynosi ona 683 km2, podczas gdy powierzchnia dotychczasowego lidera czyli Warszawy to 517 km2. Podium zamyka Gdynia (391 km2).

