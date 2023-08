Ważna deklaracja Rumunii. Chodzi o ukraińskie zboże

Minister transportu Rumunii Sorin Grindeanu poinformował w poniedziałek, że jego kraj zwiększy swój tranzytowy limit dla ukraińskiego zboża z 2 mln do 4 mln ton miesięcznie.

– Zgodziliśmy się, że eksport ukraińskiego zboża powinien zostać przyśpieszony w kontekście ataków na ukraińskie porty Reni i Izmaił, do których doszło w ostatnich tygodniach – powiedział Grindeanu, cytowany przez ukraiński portal Europejska Prawda za rumuńskim portalem Agerpres.

Szef resortu transportu Rumunii wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami USA, UE, Mołdawii oraz Ukrainy poświęconym alternatywnym szlakom transportu zboża z dotkniętego wojną kraju. – Podczas tych rozmów podkreśliliśmy znaczenie rumuńskich szlaków lądowych, kolejowych i morskich dla zapewnienia nieprzerwanego przepływu eksportu i importu z Ukrainy – powiedział Grindeanu.

Minister transportu Rumunii podkreślił, że jeśli chodzi o transport zboża na Dunaju, to kanał suliński — Sulina jest jednym w trzech ramion ujściowych Dunaju — w delcie tej rzeki jest jedynym możliwym do wykorzystania szlakiem, dlatego jest ważne, by zoptymalizować przepustowość tej trasy.

Miesiąc od zerwania umowy zbożowej

Przypomnijmy, że 17 lipca Kreml ogłosił, że Rosja wstrzymuje swój udział w umowie zbożowej. Gwarantowała ona bezpieczny eksport zboża ukraińskiego i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne. Umowa została zawarta w lipcu zeszłego roku przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ i była kilkukrotnie przedłużana. W ramach porozumienia Ukraina wyeksportowała ponad 32 mln ton kukurydzy, pszenicy i innych zbóż.

