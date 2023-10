Spadają wydatki nastolatków. Wskazali ulubioną markę

Choć nastolatki uchodzą za grupę wymagającą grupę konsumentów, to często właśnie oni są probierzem trendów, które ostatecznie przyjmujemy.

Z opublikowanego w tym tygodniu badania przeprowadzonego przez Piper Sandler wynika, że roczne wydatki nastolatków spadły o 1 proc. – do 2316 dolarów – w porównaniu z jesienią zeszłego roku i o 4 proc. w porównaniu z wiosną. Co ciekawe, nastolatki płci męskiej wydają o 11 proc. więcej niż jesienią ubiegłego roku, podczas gdy kobiety wydają o 8 proc. mniej.

Z badania, którego szczegóły podaje CNBC wynika, że co trzeci nastolatek wydaje pieniądze zarobione w pracy na pół etatu. 62 proc. respondentów przyznaje, że korzysta z finansowego wsparcia rodziców.

Nike najpopularniejszą marką wśród nastolatków

Najpopularniejszą marką wśród nastolatków okazuje się być Nike. Z badania wynika, że młodzi wydają na ubrania o 4 proc. miej niż w zeszłym roku, do 563 dolarów rocznie. Dziewczyny wydają więcej niż panowie o ok. 180 dolarów. Nastolatki wydają również mniej na obuwie. W tym wypadku wydatki spadły o 3 proc., do 305 dolarów rocznie. Panowie wydają na buty więcej niż dziewczyny o ok. 80 dolarów rocznie. Nieco więcej, bo 324 dolary rocznie nastolatki wydają na kosmetyki, co stanowi wzrost aż o 23 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem.

Na kolejnych miejscach wśród popularnych marek w tej grupie są American Eagle i Lululemon. Tuż za podium znalazł się Shein, który wyprzedził H&M.

Jeśli chodzi o zakupy online to preferowaną witryną wśród nastolatków okazuje się być Amazon, który wyprzedził Shein.

Badanie Piper Sandler przeprowadzono na próbie 9200 nastolatków o średnim wieku 15,7 lat, ankietowanych w 49 stanach USA. Średni dochód gospodarstwa domowego wynosi 70 725 dolarów.

Czytaj też:

Spada zainteresowanie wiodącym produktem Nike'a? Niepokojące wynikiCzytaj też:

Nastolatkowie okaleczają swoje ciała. Potrafią użyć do tego temperówki