Niedzielny handel wróci? Jasne deklaracja faworyta na ministra finansów

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku powstanie nowy rząd Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy. To efekt niedzielnych wyborów parlamentarnych, które przyniosły zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości, niemniej jednak to wspomniane ugrupowania mają szansę na pozyskanie w parlamencie większości.

Domański o przywróceniu niedzielnego handlu

Współtwórca programu gospodarczego Koalicji Obywatelskiej, a zarazem jeden z faworytów do objęcia teki ministra finansów Andrzej Domański złożył w wywiadzie dla Business Insider Polska jasną deklarację ws. przywrócenia niedzielnego handlu. — Przywracamy handel w niedziele — powiedział Domański.

Rozmówca portalu przypomniał, że była to jedna z zapowiedzi w ramach „100 konkretów na 100 dni". Zakłada ona przywrócenie niedziel handlowych, ale z zagwarantowaniem pracownikom dwóch wolnych weekendów w miesiącu i premii za pracę w niedzielę.

Domański podkreślił, że Koalicja Obywatelska będzie prowadzić ustalenia w tej sprawie z pozostałymi koalicjantami. Ich propozycje ws. przywrócenia handlu w niedzielę są bowiem nieco inne.

Przypomnijmy, że Trzecia Droga chce wprowadzenia dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Praca w ostatni dzień tygodnia miałaby być dodatkowo płatna. 2,5 razy wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele proponuje Nowa Lewica.

– Wprowadzimy 2,5 razy wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, a także prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników, którzy nie są obecnie objęci zakazem pracy w niedzielę – zapowiadała przed wyborami Nowa Lewica.

Zakaz handlu w niedzielę od 5 lat

Przypomnijmy, że od ustawa dotycząca zakazu handlu w niedzielę obowiązuje od marca 2018 roku. Zakaz ten był wprowadzony stopniowo, od marca do końca 2018 roku zakupy można było zrobić w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. Od 2020 roku mamy zaledwie siedem niedziel handlowych w ciągu roku. Przypadają one w ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

