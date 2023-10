Benefity za pracę w niedziele nie tylko dla pracowników handlu? Jest propozycja

Po wyborach parlamentarnych wróciła dyskusja w kwestii przywrócenia handlu w niedzielę. Zwolennikiem tego rozwiązania są ugrupowania, które za chwilę mogą stworzyć wspólny rząd, choć występują różnice co do szczegółów. Co istotne, wszystkie partia zgadzają się co do tego, by osobom pracującym w ostatnim dniu tygodnia, wynagrodzić to finansowo. – Zniesiemy zakaz handlu w niedziele, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne – zapowiadała Koalicja Obywatelska w ramach ogłoszonych na początku września „100 konkretów na 100 dni".

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Co z pracownikami?

O wyższych płacach za pracę w niedziele dla pracowników handlu mówią również Trzecia Droga i Nowa Lewica. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa proponuje, by postulat ten zastosować również dla innych branż, których przedstawiciele pracują w niedziele.

– Przede wszystkim uważamy, że przepisy dotyczące pracy w niedziele powinny być identyczne dla wszystkich branż. Dlatego krytycznie oceniamy wszelkie rozwiązania, które miałyby dotyczyć wyłącznie handlu. Ten kierunek zmian wydaje się wątpliwy prawnie i trudny do zaakceptowania. Nie pojmujemy, dlaczego przepisy dotyczące pracowników handlu mają istotnie różnić się od tych obejmujących pracowników gastronomii czy rozrywki – czytamy w komunikacie Związkowej Alternatywy.

– W tym kontekście mamy wątpliwości wobec pomysłów, by hipermarkety i galerie handlowe były otwarte w dwie niedziele w miesiącu lub by wszystkie niedziele były handlowe, ale by pracownicy pracowali maksymalnie dwie niedziele w miesiącu. Wszak nikt nie proponuje analogicznych rozwiązań odnośnie kawiarni, restauracji, kin czy teatrów – dodano.

2,5 razy wyższe stawki dla wszystkich branż?

Według Związkowej Alternatywy warto znieść selektywny zakaz handlu w niedziele, ale pod warunkiem, że zostaną wprowadzone 2,5 razy wyższe stawki za pracę w tym dniu. Gdyby ta zasada weszła w życie, przypuszczalnie – jak wskazują związkowcy – znalazłoby się wielu pracowników, którzy chętnie pracowaliby we wszystkie niedziele w miesiącu, mając więcej wolnego w dni powszednie.

– Zarazem uważamy, że identyczne rozwiązania powinny zostać wprowadzone dla pracowników innych branż, działających w niedzielę: gastronomii, rozrywki, ochrony, transportu, energetyki, kultury czy ochrony zdrowia. Stąd apelujemy, by stosowne przepisy dotyczące pracy w niedziele zostały wpisane do Kodeksu pracy, a nie do ustawy o handlu w niedziele, która w całości powinna trafić do kosza – podsumowuje związek.

