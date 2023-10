Co trzecia świeca w Europie pochodzi z Polski. Eurostat podał dane

W przededniu Wszystkich Świętych Eurostat podał, że Polska jest największym eksporterem świec wśród krajów należących do Unii Europejskiej. – Eurostat donosi, że w 2022 r. przeszło co trzecia świeca eksportowana w UE pochodziła z Polski – komentują analitycy Banku Pekao.

Z danych, które przytacza bank wynika, że w zeszłym roku Polska wyeksportowała świece o wartości 922 mln euro (38 proc. całkowitego eksportu świec pod względem wartości). Wyprzedziliśmy pod tym względem Holandię (246 mln euro, 10 proc.) oraz Niemcy (205 mln euro, 8 proc.).

Co trzecia świeca z Polski

Polska utrzymuje się w czołówce europejskich producentów świec od lat. W 2021 roku w naszym kraju wyprodukowano ponad 760 mln kilogramów świec, co stanowiło 40 proc. europejskiej produkcji, podobnie jak w latach 2019-2020.

Powodem tak dobrego wyniku Polski jest przede wszystkim fakt, że jesteśmy krajem katolickim. Świece na masową skalę wykorzystywane są w kościołach w celach liturgicznych. Duże znaczenia ma również tradycja dnia Wszystkich Świętych. 1 listopada, a także w tygodniach poprzedzających święto i następujących tuż po nim, na cmentarzach płoną miliony zniczy, produkowanych przede wszystkim w naszym kraju.

Niemcy liderem pod względem importu

Unijny urząd statystyczny podał również, że blisko jedna trzecia unijnego eksportu świec do krajów spoza UE trafiła do Wielkiej Brytanii (159 mln euro). Pozostałe kierunki eksportu to USA i Szwajcaria (odpowiednio 80 i 72 mln euro).

Jeśli chodzi o import świec, to w czołówce są Niemcy (609 mln euro, 26 proc.), które wyprzedziły pod tym względem Holandię (313 mln euro, 13 proc.) i Francję (173 mln euro, 7 proc.).

