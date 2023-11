Orlen odkrył nowe zasoby gazu. Obajtek komentuje

– Odkrycie nowego złoża w bezpośrednim sąsiedztwie Giny Krog nie tylko pozwoli Grupie ORLEN na zwiększenie produkcji gazu ziemnego, ale poprawi także wskaźniki rentowności i wydłuży okres wykorzystania aktywów Gina Krog. Dysponujemy w tym miejscu nowoczesną i dobrze rozwiniętą infrastrukturą wydobywczą, dlatego uruchomienie eksploatacji nowych zasobów będzie możliwe przy niewielkich nakładach inwestycyjnych i w bardzo krótkim czasie – podkreśla w komunikacie prasowym prezes Orlenu Daniel Obajtek.

– Dzięki podłączeniu platformy Gina Krog do lądowej sieci elektroenergetycznej zasilanej niemal w całości elektrycznością produkowaną w elektrowniach wodnych, produkcja ze złoża nie będzie wiązać się z dodatkowymi emisjami dwutlenku węgla. To odkrycie jest przykładem skutecznej realizacji naszej strategii rozwoju na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, który dla Grupy ORLEN jest kluczowym rynkiem zagranicznym, jeśli chodzi o rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego – dodał.

Zwiększenie ilości produkowanego gazu

Szef Orlenu podkreśla, że do 2030 roku planowane jest zwiększenie ilości produkowanego gazu do 12 mld metrów sześciennych rocznie, z czego połowa będzie pochodzić z Norwegii.

– Chcemy osiągnąć ten cel przy jednoczesnej redukcji emisji CO2 przypadających na każdą baryłkę czy metr sześcienny wydobytego surowca. Przyczynia się do tego zwiększenie efektywności wykorzystania już istniejącej infrastruktury, tak jak ma to miejsce w przypadku Gina Krog – podkreśla Obajtek.

Odkrycia nowych zasobów gazu dokonano na złożu Dougal, który znajduje się około 1.5 km na południe od złoża Gina Krog. Odwiert poszukiwawczy jest przygotowywany do prowadzenia eksploatacji, której rozpoczęcie ma nastąpić jeszcze w tym roku. Wydobywany surowiec, którego wolumen szacowany jest na 0,8-2,6 mln metrów sześc. ekwiwalentu ropy, będzie przesyłany na platformę produkcyjną Gina Krog. Uwzględniając Dougal szacowane zasoby Gina Krog pozostałe do wydobycia wynoszą 13 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Do tej pory ze złoża Gina Krog wydobyto już 17 mln metrów sześc. ekwiwalentu ropy.

Gina Krog jest jednym z 19 złóż eksploatowanych obecnie przez PGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN. Spółka posiada udziały w 90 koncesjach, co daje jej szóste miejsce wśród firm działających na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Aktualnie zasoby ropy i gazu PGNiG Upstream Norway wynoszą ponad 55 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Pod względem posiadanych zasobów oraz produkcji ropy i gazu spółka znajduje się w pierwszej dziesiątce firm prowadzących aktywną działalność w Norwegii, a jeżeli chodzi o zasoby i produkcję samego gazu ziemnego zajmuje 8. pozycję.

Grupa Orlen przypomina, że w zeszłym roku wyprodukowała ze swoich norweskich złóż 3,5 mld m sześc. gazu ziemnego, co odpowiadało ponad 20 proc. ubiegłorocznego zapotrzebowania Polski na ten surowiec.

