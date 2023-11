Nowy rząd bez Rzeczkowskiej. „Będzie się żegnać"

Minister Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała w audycji „Siódmy dzień tygodnia" w Radiu Zet, że w poniedziałek o 16.30 dojdzie do powołania rządu Mateusza Morawieckiego.

Rzeczkowska odchodzi z resortu finansów

Wszystko wskazuje na to, że gabinet ten przetrwa jedynie dwa tygodnie (tyle czasu premier ma na uzyskanie wotum zaufania od Sejmu), co ma związek z brakiem zdolności koalicyjnych Prawa i Sprawiedliwości. Sam Morawiecki przyznał w piątek w wywiadzie dla Salonu24, że szanse na powodzenie swojej misji ocenia jedynie na 10 proc. Nie przeszkadza mu to jednak w budowaniu składu swojego trzeciego rządu, co jest misją dość trudną, bowiem mało kto chce mieć w CV urzędowanie w najkrócej funkcjonującym gabinecie w XXI wieku.

Do nowego rządu nie chcą wejść dotychczasowi ministowie. O tym, że nie będzie ich w składzie Rady Ministrów poinformowali publicznie minister obrony Mariusz Błaszczak oraz szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin. W gabinecie Morawieckiego na pewno nie zobaczymy również wiceministra kultury Jarosława Sellina, o czym poinformował we wspomnianej audycji Radia Zet.

Z ustaleń serwisu Business Insider Polska wynika, że w rządzie nie znajdzie się także dotychczasowa minister finansów Magdalena Rzeczkowska. — Minister będzie się w poniedziałek żegnać ze współpracownikami w resorcie — informuje portal, powołując się na źródło w Ministerstwie Finansów.

Rzeczkowska została ministrem finansów pod koniec kwietnia 2022 roku. Zastąpiła w tej roli Tadeusza Kościńskiego, który zapłacił stanowiskiem za fiasko tzw. Polskiego Ładu. Wcześniej Rzeczkowska była szefową Krajowej Administracji Skarbowej. Z resortem związana jest ponad dwie dekady, a w kwietniu zeszłego roku dosłużyła się stopnia generała służby celno-skarbowej.

