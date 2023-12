ZUS podsumowuje „Dobry start". Wypłacono prawie 1,5 mld zł

Program „Dobry start” funkcjonuje od pięciu lat. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Przysługuje ono na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

„Dobry start" 2023. Wypłacono prawie 1,5 mld zł

Wnioski w ramach tegorocznej edycji programu można było składać od początku lipca do końca listopada. Dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) należało złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez bankowość elektroniczną, system Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Tegoroczną edycję programu „Dobry start" podsumowała szefowa ZUS. – Wypłata tego świadczenia przebiegła bardzo sprawnie. Do rodziców i opiekunów trafiło łącznie prawie 1,4 mld zł. Wsparcie objęło około 4,8 mln dzieci – przekazała PAP Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Przypomnijmy, że wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Nowy rząd powinien zlikwidować 300 plus?

Pracownia UCE Research w niedawnym badaniu dla serwisu Business Insider Polska zapytała Polaków, o to z których transferów socjalnych nowy rząd powinien zrezygnować, gdyby konieczne były cięcia budżetowe. Respondenci najczęściej wskazywali na ograniczanie wypłaty 13. i 14. emerytury (26 proc.). W drugiej kolejności sugerowano rezygnację z programu "Dobry start" (23,2 proc.).

ZUS rezygnuje z miliardów od państwa. Prezes wyjaśnia dlaczego