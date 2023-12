Sylwester 2024. Wydamy więcej niż przed rokiem

Dziś sylwester. Choć ostatni dzień roku kojarzy się z fajerwerkami i szampańską zabawą, prawie dwie trzecie Polaków (63 proc.) – jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor – zamierza spędzić go u siebie w domu, w towarzystwie najbliższych. Prywatkę organizowaną we własnym mieszkaniu lub u znajomych wybierze jedna czwarta badanych (24 proc.). Jedynie 3 proc. będzie świętować zakończenie 2023 roku na imprezie w lokalu. Jeszcze mniej, bo 2 proc. wybierze się dziś do kina, teatru, bądź na imprezę plenerową.

Świętowanie w sylwestra zależne od grubości portfela

Twórcy badania zwracają uwagę, że o ile święta Bożego Narodzenia celebrują niemal wszyscy (prawie 98 proc.), to już świętowanie sylwestra w dużym stopniu zależne jest od wieku i grubości portfela.

— W przypadku Sylwestra pozostajemy tradycjonalistami. Od lat świętowanie w domu wybiera niemal 90 proc. Polaków. Niekoniecznie decydują o tym jedynie koszty, ale też upodobania i wzorce kulturowe. Być może wielu z nas marzy o zagranicznym wyjeździe czy sylwestrowym balu, ale gdy przychodzi co do czego to w zdecydowanej większości preferujemy spotkanie w domu, z rodziną i znajomymi, a wyjazd zagraniczny pozostaje w sferze marzeń — komentuje dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor (Grupa BIK).

Ile wydamy na sylwestra?

Jeśli już planujemy jakieś imprezowe wydatki to za ile? Z badania wynika, że prawie połowa z nas (48 proc.) chce się zmieścić w przedziale od 100 do 200 zł. Twórcy badania zwracają uwagę, że wyraźnie wzrósł – z 23 proc. do 30 proc. – odsetek tych, którzy chcą wydać na sylwestra więcej niż 200 zł. Z kolei powyżej 500 zł wyda 8 proc. ankietowanych, podczas gdy rok temu jedynie 5 proc. O 1 punkt procentowy (czyli do 10 proc. badanych) wzrosła także liczba osób chcących zmieścić się w przedziale 300-500 zł.

Średnie wydatki na Sylwestra w tym roku wyniosą więc 258 zł, podczas gdy rok temu było to 195 zł, a w 2021 roku 186 zł. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ponad jedna piąta Polaków (22 proc.) nie planuje ponosić jakichkolwiek kosztów w związku z sylwestrem (przed rokiem było to 24 proc. badanych).

