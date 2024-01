Od dziś nowy podatek. Uderza w kupujących mieszkania

Dziś wchodzi w życie dodatkowy podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od zakupu szóstego i kolejnych mieszkań. Został on wprowadzony jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego. O konieczności jego wdrożenia ówczesny premier mówił przed rokiem w RMF FM.

– Już rok temu zapowiadaliśmy nałożenie opłat przede wszystkim na fundusze, na tych inwestorów, którzy kupują po 100, 200, 500 mieszkań jednocześnie, powodując, że popyt utrzymuje się taki sam, ale podaż się zmniejsza, bo oni te mieszkania utrzymują w puli do sprzedaży za jakiś czas – mówił Morawiecki. – Jeżeli ktoś kupił już 7 czy 8 mieszkań, to też należy się przyglądnąć temu, bo to znaczy, że jest to osoba zamożniejsza – dodał.

Podatek od mieszkań. Kiedy trzeba zapłacić?

Nowe przepisy – jak przypomina rozgłośnia – zawarto w ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Regulacje, z kilkoma wyjątkami, wchodziły w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 31 sierpnia 2023 roku. Na liście tych wyjątków były zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, które obowiązują od początku 2024 roku.

Nowe przepisy – jak przypomina rozgłośnia – zakładają, że podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6 proc. trzeba będzie zapłacić od zakupu co najmniej sześciu mieszkań w jednej inwestycji. Należy to rozumieć jako jeden budynek lub kilka budynków, ale tworzonych na jednej nieruchomości gruntowej.

– W przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6 procent – napisano w regulacji.

Podatek w wysokości 6 proc. będzie również obowiązywał w momencie, "jeżeli nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość następuje na współwłasność przez kilku kupujących, (...), gdy chociażby jeden z kupujących jest zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce. Zmiany obejmą umowy zawarte po wejściu nowych przepisów w życie.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych zależą od rodzaju dokonywanych czynności cywilnoprawnych, w przypadku umowy kupna/sprzedaży nieruchomości z rynku wtórnego jest to 2 proc. W przypadku rynku pierwotnego, czyli zakupu od dewelopera, nie ma PCC, płacimy jednak VAT, który jest uwzględniony w cenie mieszkania.

Przypomnijmy, że z końcem sierpnia zeszłego roku weszło w życie zwolnienie z PCC przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. Ministerstwo Finansów podkreślało wówczas, że zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych będzie sprzedaż, której przedmiotem jest: prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

