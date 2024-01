Dni wolne od pracy w 2024 r. Spory potencjał do długich weekendów

O ile w minionym roku okazji do dłuższych weekendów nie było zbyt wiele, to w 2024 roku sytuacja pod tym względem wygląda nieco lepiej.

Wielkanoc już w marcu

Zacznie się jeszcze w tym tygodniu, bowiem w sobotę przypada święto Trzech Króli. Od 2011 roku 6 stycznia ponownie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (przestał nim być decyzją komunistycznych władz w 1960 roku). Jako że w tym roku Trzech Króli będziemy obchodzić w sobotę, pracownicy mogą odebrać dodatkowo jeden dzień wolny. Jeśli zdecydują się to zrobić w pierwszym tygodniu nowego roku, to biorąc dodatkowe trzy dni urlopu, mogą cieszyć się aż dziewięciodniowym wypoczynkiem.

Na kolejne wolne możemy liczyć w Wielkanoc, która w tym roku przypada stosunkowo wcześnie, bo już na przełomie marca i kwietnia. Pracować nie będziemy w Poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia (i nie jest to żart), co oznacza, że będziemy mieć nieznacznie przedłużony weekend. By przedłużyć wypoczynek konieczne będzie wzięcie urlopu po 1 kwietnia.

To może być długa majówka

Jak w tym roku wygląda sytuacja, jeśli chodzi o majówkę? Jeśli ktoś się postara, to może cieszyć sie dziewięciodniową labą. 1 maja, czyli Święto Pracy wypada w środę, zaś Święto Konstytucji 3 Maja w piątek. Wystarczy zatem poprosić pracodawcę o wolne w poniedziałek, wtorek i czwartek.

Na kolejny długi weekend trzeba będzie poczekać niespełna miesiąc. Boże Ciało wypada bowiem w tym roku w czwartek 30 maja. Wzięcie urlopu dzień później zapewni cztery dni wypoczynku.

Później rozpoczną się wakacje. Jeśli ktoś jednak z różnych powodów planuje wypoczynek po sezonie, to na dzień wolny ustawowo od pracy będzie mógł liczyć 15 sierpnia, kiedy to obchodzimy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Dzień ten wypada w tym roku w czwartek, co oznacza, że wzięcie urlopu dzień później, zapewni nam cztery dni wolnego.

Dwa nieznacznie dłuższe weekendy w listopadzie

Kolejny w tym roku długi weekend to dopiero listopad i dzień Wszystkich Świętych oraz Święto Niepodległości. 1 listopada wypada w tym roku w piątek, co oznacza nieznacznie przedłużony trzydniowy weekend. Podobna sytuacja czeka nas 11 listopada, tyle, że dzień ten wypada w poniedziałek.

Jak w tym roku wypadają święta Bożego Narodzenia? Pierwszy i drugi dzień przypadną w środę i w czwartek. By cieszyć się dziewięcioma dniami wolnymi, trzeba wziąć urlop w poniedziałek, wtorek (Wigilia nie jest ustawowo dniem wolnym od pracy) i piątek.

