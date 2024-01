Pepsi zniknie ze sklepowych półek Carrefoura również w Polsce? Powód jest jeden

W zeszłym tygodniu Financial Times poinformował, że Carrefour zaprzestanie sprzedaży produktów PepsiCo. Nie chodzi tylko o napoje Pepsi, ale też m.in. o chipsy Lays, Doritos czy 7Up. Ma to związek z faktem, iż koncern chciał znaczących podwyżk cen produktów.

Produkty PepsiCo znikną z Carrefour Polska?

Na sklepowych półkach we Francji pojawią się tabliczki wyjaśniające klientom, że Carrefour zaprzestał sprzedaży produktów tej marki ze względu na „niedopuszczalne podwyżki cen”. – Negocjacje z PepsiCo były, delikatnie mówiąc, skomplikowane. Zamierzamy w tym roku obniżyć ceny zgodnie ze światowymi trendami, ale zamiast tego PepsiCo żąda podwyżek cen – mówił pracownik Carrefoura, cytowany przez brytyjską gazetę.

Tymczasem jak dowiedziała się „Rzeczpospolita" produkty Pepsi będą znikać ze sklepowych półek również w Polsce. – W nawiązaniu do pojawiających się informacji o niepowodzeniu negocjacji cenowych pomiędzy Carrefour i PepsiCo, których celem było obniżenie cen produktów tego producenta dla klientów, informujemy iż Carrefour Polska również ograniczy współpracę z tym dostawcą na krajowym rynku – informuje gazetę biuro prasowe Carrefour Polska.

Nie wiadomo o jakich produktach mowa. W Polsce – jak przypomina dziennik – PepsiCo oferuje nie tylko gamę napojów gazowanych, ale także słone przekąski.

Coca-Cola też chce podwyżek

PepsiCo póki co nie komentuje sprawy. Carrefour nie informuje natomiast, jakich konkretnie podwyżek domagał się koncern. Wiadomo natomiast, że Coca-Cola oświadczyła, że chce w przyszłym roku podnieść swoje ceny we Francji o 7 proc., co również doprowadziło do napiętych negocjacji z francuskimi sprzedawcami detalicznymi. Negocjacje pomiędzy sprzedawcami a producentami mają zostać sfinalizowane do końca tego miesiąca. Zazwyczaj toczą się one do końca marca, jednak w tym roku francuski rząd nakazał zakończenie rozmów wcześniej, aby konsumenci mogli skorzystać z niższych cen w obliczu spadku inflacji żywności.

