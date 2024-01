DGP: Wakacje od ZUS na trzy miesiące „na pewno nie przejdą"

W ubiegłym tygodniu minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman ogłosił, że jego resort „mocno pracuje" nad projektem wakacji od ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą. Ów projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Wakacje od ZUS. Trzy miesiące nierealne?

– Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, może poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także o nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wymiarze do 3 miesięcy kalendarzowych w ciągu roku kalendarzowego – czytamy w wykazie.

Przedstawiciel resortu rozwoju i technologii przyznaje w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną, że na razie mamy do czynienia jedynie z propozycją i trwa „ustalenie szczegółów i obliczeń wspólnie z resortem finansów i ZUS". – Nie jesteśmy przywiązani ani do tego, że to muszą być trzy miesiące, ani nie zapadły decyzje, czy rozwiązanie ma być dostępne powszechnie, czy tylko dla firm znajdujących się w kłopotach finansowych – mówi rozmówca dziennika.

Z ustaleń gazety wynika jednak, że tak daleko idące rozwiązanie nie ma szans. – Trzy miesiące na pewno nie przejdą, ale jak najbardziej będzie zrealizowana obietnica miesiąca wakacji – mówi informator dziennika.

Gazeta zwraca również uwagę, że o miesiącu wakacji od ZUS mówił w swoim exposé premier Donald Tusk.

Obecnie podstawowa zryczałtowana składka na ZUS płacona przez przedsiębiorców wynosi 1600 zł miesięcznie, z czego:

Składki emerytalne (19,52 proc. podstawy wymiaru) – 916,35 zł;



Składki rentowe (8 proc. podstawy wymiaru) – 375,55 zł;



Składki chorobowe (2,45 proc. podstawy wymiaru) – 115,01 zł;



Składki wypadkowe (1,67 proc. podstawy wymiaru) – 78,40 zł;



Fundusz pracy (2,45 proc. podstawy wymiaru) – 115,01 zł.



Z kolei tzw. mały ZUS to 402,65 zł (od lipca będzie to 408,16 zł).

Tym samym, dla płacących podstawową składkę na ZUS maksymalny zysk może wynieść ponad 4800 zł, zaś dla korzystających z małego ZUS to ponad 1220 zł.

Koszt wakacji od ZUS

Szacuje się beneficjentami rozwiązania będzie ok. 1,8 mln jednoosobowych firm. ZUS oszacował koszt wakacji na 1,6 mld zł za miesiąc, więc w maksymalnym wariancie byłoby to 4,8 mld zł.

Wakacje od ZUS mogą zostać wprowadzone w życie wraz z początkiem przyszłego roku, choć szef resortu rozwoju i technologii nie wyklucza, że nastąpi to jeszcze w tym roku, jeśli budżet państwa będzie nowelizowany.

