Już nie 300 plus. Nowe świadczenie za chwilę wzrośnie

W kwietniu ubiegłego roku ówczesny parlament przeforsował tzw. sołtysowe. Świadczenie wprowadzono w życie w lipcu 2023 roku. – Rząd PiS postanowił przygotować ustawę o specjalnym dodatku do emerytury w wysokości 300 zł dla wszystkich sołtysów, którzy przez odpowiedni czas byli tymi sołtysami – tłumaczył ideę świadczenia ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Nowe świadczenie pójdzie w górę

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które osiągnęły wiek 60 (w przypadku kobiet) bądź 65 lat (w przypadku mężczyzn), i pełniły funkcję sołtysa co najmniej dwie kadencje (nie mniej niż przez 8 lat). Dodatek wynosi 300 zł, ale za chwilę kwota ta się zmieni.

1 marca, czyli w najbliższy piątek nastąpi waloryzacja rent i emerytur. Świadczenia wzrosną w tym roku o 12,12 proc. Jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, minimalna emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniesie 1780,96 zł (obecnie jest to 1588,44 zł). Co istotne, podwyżka obejmuje również dodatki wypłacane do wspomnianych świadczeń, w tym również funkcjonujące nieco ponad pół roku „sołtysowe". Z wyliczeń Bankier.pl wynika, że emerytowani sołtysi będą od przyszłego miesiąca otrzymywać o 36,36 zł więcej.

„Sołtysowe" wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Jak niedawno informowaliśmy, zainteresowanie nowym świadczeniem jest bardzo duże. Z informacji Ministerstwa Rolnictwa, które ujawnił „Fakt" wynika, że do końca listopada zeszłego roku złożono 34 tys. 373 wniosków o przyznanie świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa i wydano 31 tys. 454 decyzji. Wsparcie otrzymują zarówno kobiety (20 tys. 270 osób), jak i mężczyźni (21 tys. 284 osób).

