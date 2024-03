Zerowa stawka VAT na żywność już tylko do świąt? Kluczowe produkty zdrożeją

Minister finansów Andrzej Domański poinformował w wywiadzie dla TVP, że w tym tygodniu zapadnie decyzja w sprawie zerowej stawki VAT na żywność. – Z jednej strony ceny żywności spadają, z drugiej koszt żywności dla niektórych gospodarstw stanowi bardzo dużą część koszyka – powiedział szef resortu finansów.

Zerowa stawka VAT na żywność nie zostanie przedłużona?

Zerowa stawka VAT na żywność obowiązuje do końca marca. Co się stanie w sytuacji, gdy nie zostanie przedłużona? Polscy konsumenci muszą być przygotowani, że 1 kwietnia nastąpi wzrost cen i niestety nie jest to żart.

Jak wylicza „Fakt", schab może zdrożeć o złotówkę, a kostka masła o 30 groszy. Gazeta zwraca uwagę, że choć różnice wydają się niezbyt znaczące, to trzeba wziąć pod uwagę, że zdrożeją najważniejsze produkty – pieczywo, jaja i nabiał, warzywa, ryby, mięso na obiad i wędliny. Wzrost cen artykułów spożywczych po Wielkanocy najbardziej uderzy po kieszeni emerytów i rodziny wielodzietne, które robią większe zakupy.

Przed dwoma tygodniami „Fakt" zwracał uwagę, że zerowa stawka VAT na żywność najprawdopodobniej nie zostanie przedłużona, o czym świadczy fakt, że w budżecie na ten rok nie zaplanowano na ten cel większych środków. Gdyby ulga miałaby być przedłużona w budżecie trzeba by znaleźć 9 mld zł.

Zerowy VAT na podstawowe artykuły spożywcze obowiązuje od lutego 2022 roku (wcześniej żywność była objęta 5 proc. stawką podatku). Obniżenie stawki VAT miało Polakom w okresie rosnącej inflacji (w lutym zeszłego roku wynosiła ona rekordowe 18,4 proc.).Przepisy zakładające zerową stawkę VAT były kilkukrotnie wydłużane.

