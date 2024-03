Słabe prognozy dla niemieckiej gospodarki. Wzrost na poziomie 0,1 proc.

Produkcja gospodarcza Niemiec jest obecnie na poziomie niewiele wyższym niż przed pandemią. W miejscu stoi produktywność. „Utrzymująca się niepewność co do polityki gospodarczej wpływa na inwestycje firm, które prawdopodobnie pozostaną na poziomie z 2017 r., pomimo oczekiwanego ożywienia w nadchodzącym roku” – informuje Deutsche Welle.

Wzrost gospodarczy spodziewany jest w tym roku na mało satysfakcjonującym poziomie 0,1 proc.

Gospodarka Niemiec rozwija się wolno, ożywienie będzie nieznaczne

Powołując się na Stefana Koothsa, szefa badań ekonomicznych w Kilońskim Instytucie Gospodarki Światowej (IfW Kiel), serwis pisze, że wprawdzie wiosną zapewne rozpocznie się ożywienie, ale „ogólny impet nie będzie zbyt duży”.

Eksperci uważają, że w najbliższych dekadach siła napędową gospodarki stanie się konsumpcja prywatna, czyli zakupy robione przez osoby fizyczne. Według raportu spodziewany jest dalszy spadek inflacji do 2,3 procent w tym roku i do 1,8 procent w przyszłym roku. W 2023 r. inflacja wynosiła jeszcze 5,9 procent. Europejski Bank Centralny (EBC) dąży do osiągnięcia wskaźnika 2 proc. w strefie euro.

Zgodnie z analizą bezrobocie prawdopodobnie wzrośnie już tylko nieznacznie i wiosną zacznie spadać. Instytuty prognozują roczne stopy bezrobocia na poziomie 5,8 proc. (2024 r.) i 5,5 proc. (2025 r.). Pensje mogą rosnąć.

