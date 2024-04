Limit w płatnościach gotówką za trzy lata? Parlament Europejski zdecydował

Na początku tego roku rada UE i Parlament Europejski wstępnie porozumiały się w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i omijania sankcji. Elementem przepisów jest ograniczenie płatności gotówkowych, których górny limit ustalono na 10 tys. euro dla wszystkich krajów Wspólnoty, choć państwa członkowskie będą miały możliwość ustanowienia niższego limitu płatności. Dziś przepisy przyjęli eurodeputowani.

Aby nadzorować nowe przepisy dotyczące zwalczania prania pieniędzy, we Frankfurcie zostanie utworzony nowy organ – Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA). Zadaniem AMLA będzie bezpośredni nadzór nad najbardziej ryzykownymi podmiotami finansowymi, interweniowanie w przypadku błędów w nadzorze, występowanie jako centralny ośrodek dla organów nadzoru i mediacja w sporach między nimi. Przepisy dają również właściwym instytucjom więcej uprawnień do analizowania i wykrywania przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także do zawieszania podejrzanych transakcji.

Limit płatności gotówkowych od 2027 r?

Bruksela chce wprowadzić zakaz płacenia gotówką dla transakcji powyżej 10 tys. euro w 2027 roku. Wyjątkiem będa kluby piłkarskie. Obowiązywać ma je okres przejściowy zakończony na początku 2029 roku.

W Polsce obecnie nie obowiązuje żaden limit dotyczący transakcji gotówkowych pomiędzy osobami prywatnymi. W przypadku firm – jak przypomina dziennik.pl – już teraz zabronione są transakcje gotówkowe powyżej 15 tys. zł brutto.

Choć pandemia przyczyniła się do wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, wciąż – jak pokazuje badanie pracowni Pollster na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) – jedna piąta Polaków deklaruje, że ich podstawową formą płatności jest gotówka.

