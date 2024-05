Sieć handlowa w Polsce planuje zwolnienia grupowe. Pracownicy E.Leclerc stracą pracę

E.Leclerc to francuska sieć handlowa, która w Polsce istnieje od 1995 roku. Obecnie korzystamy z 40 takich hipermarketów i supermarketów, choć niebawem było to jeszcze 46. Okazuje się, że sytuacja w firmie nie jest zbyt pozytywna, a pracownicy mają powody do niezadowolenia. Kilkadziesiąt osób ma strać prace już w najbliższych tygodniach.

E.Leclerc zwalnia pracowników

E.Leclerc zapowiedział, że znów zamknie kilka swoich placówek na polskim rynku. Mowa tutaj o sklepach w Kędzierzynie Koźlu i Malborku. To właśnie osoby pracujące w hipermarketach w tych miastach stracą pracę. Powodem jest to, że sieć mierzy się z poważnymi problemami i coraz mniejszym zainteresowaniem ze strony klientów. Z tego powodu wcześniej zamknięto już placówki w Stalowej Woli i Śremie. Jak widać to nie koniec złej passy.

Wiadomo już, że w Kędzierzynie wypowiedzenia otrzymało 50 pracowników, a w Malborku firma zapowiedziała zwolnienia grupowe do urzędu pracy i prowadzi wyprzedaż towaru. To dobra wiadomość jedynie dla osób, które chcą się tanio obkupić. Teraz na miejscu ceny towarów będą o wiele niższe niż zwykle.

E.Leclerc w złej sytuacji. Co będzie dalej?

„Sklep E.Leclerc w Kędzierzynie-Koźlu zakończy swoją działalność pod koniec czerwca br. Od początku maja kontynuujemy wyprzedaże, aby umożliwić naszym klientom skorzystanie z atrakcyjnych ofert” – mówiła Barbara Warabida-Justyńska, wiceprezes marketu E.Leclerc w Kędzierzynie-Koźlu, cytowana przez portal lokalna24.pl.

Choć E.Leclerc w Polsce zarejestrowany jest na cztery odrębne spółki, to każda z nich regularnie notuje straty. W ostatnim czasie najgorzej miało być w Poznaniu. Po zamknięciu kolejnych miejsc Polacy skorzystają już w całym kraju z tylko 38 sklepów tej sieci. Czy na tym się skończy? Nie wiadomo, prawdopodobnie wszystko będzie zależało od dalszego zainteresowania marką. Wygląda na to, że do tej pory konkurencja sprytnie zwalcza francuskiego przedsiębiorcę.

