Nawet 6 tys. zł na zbieranie deszczówki. Zostało już niewiele czasu

Jeszcze tylko przez trzy tygodnie istnieje możliwość uzyskania środków w ramach tegorocznej edycji programu Moja Woda. To uruchomiony w 2020 roku program, który ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom w Polsce.

Moja Woda. Można ubiegać się nawet o 6000 zł

Tegoroczna edycja programu Moja Woda ruszyła na początku sierpnia zeszłego roku, zakończy się 30 czerwca br. Jej budżet wynoszący 130 mln zł jeszcze się nie wyczerpał. Właściciele domów mają możliwość otrzymania do 80 proc. zwrotu kosztów poniesionych na inwestycje w tzw. małą retencję na swoich nieruchomościach. Chodzi tu gównie o zbiorniki na wodę deszczową, ale także inne instalacje do gromadzenia deszczówki czy wody roztopowej. Maksymalna wysokość zwrotu w tegorocznej edycji wynosi 6000 zł.

O dofinansowanie na zbieranie deszczówki mogą występować osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się dom jednorodzinny. Beneficjenci programu mają zrealizować instalację zatrzymania i zagospodarowania wody deszczowej lub roztopowej (zakup, montaż, budowa, uruchomienie).

Program prowadzą Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). To właśnie w regionalnym oddziale NFOŚiGW należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Można tego dokonać w formie fizycznej lub cyfrowej przez platformę ePUAP. We wniosku powinny znaleźć się dokumenty potwierdzające wszystkie wydatki związane z budową instalacji. Mogą być to zarówno faktury, jak i protokół wykonania lub potwierdzenie samodzielnej budowy.

Program Moja Woda wystartował w połowie 2020 roku. W ramach pierwszej edycji programu wpłynęło ok. 25 tys. wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych. Łączna kwota finansowania wyniosła ponad 114 mln zł. W 2021 roku uruchomiono drugą edycję programu, w ramach której wpłynęło ok. 31 tys. wniosków, a łączna kwota wyniosła 160 mln zł. W 2022 roku program nie funkcjonował. Kolejna – trwająca do końca czerwca edycja – ruszyła 3 sierpnia 2023 roku.

Do czego może się przydać woda?

Warto zwrócić uwagę, że w ciągu 20 minut deszczu można zebrać nawet do 360 litrów wody. Nie jest ona zdatna do picia, może być natomiast wykorzystywana do innych celów, jak np. podlewanie kwiatów w ogrodzie, spłukiwanie wody w toalecie czy do prac porządkowych.

