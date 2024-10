Andrzej Duda szczerze o wysokości prezydenckiej emerytury. „Rzeczpospolita nie rozpieszcza"

Prezydent Andrzej Duda wystąpił dziś w audycji „Gość Radia Zet". W internetowej części audycji jeden ze słuchaczy zapytał o wysokość prezydenckiej emerytury, którą otrzymują byli prezydenci RP. Obecny prezydent przyznał, że świadczenie to nie jest zbyt wysokie.

– J estem człowiekiem względnie młodym. 53 lata to jest taki prężny wiek, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ja w ogóle jestem osobą taką dosyć prężną. Będę mógł jeszcze spokojnie pracować i zarobić na życie. Ale biorąc pod uwagę wymagania, jakie życie stawia byłemu prezydentowi, że trzeba się przyzwoicie ubrać, trzeba od czasu do czasu gdzieś pojechać, odbyć spotkania, kogoś zaprosić choćby do restauracji, to stan spoczynku prezydencki, czy też emeryta prezydencka nie jest w Polsce przesadnie wysoka – powiedział Andrzej Duda.

– Rzeczpospolita nie rozpieszcza pod tym względem byłych prezydentów, zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek staje się już bardziej seniorem, staje się człowiekiem starszym, już nie ma możliwości realizowanie takiej aktywności zawodowej, czy publicznej. Wówczas jej (emerytury – red.) wysokość może być problemem – dodał.

Andrzej Duda za podwyżką prezydenckiej emerytury

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego czy byłby za podniesieniem prezydenckiej emerytury, Andrzej Duda odpowiedział: „Tak, byłbym za podwyższeniem".

Przypomnijmy, że Andrzej Duda wyprowadzi się z Pałacu Prezydenckiego w sierpniu 2025 roku, kiedy to zakończy się jego druga, a zarazem ostatnia kadencja. Zakończenie urzędowania oznacza przejście na emeryturę, co wiąże się z wypłatą dożywotniego świadczenia. Przypomnijmy, że wysokość prezydenckiej emerytury ustalana jest na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o uposażeniu byłych prezydentów RP. Zgodnie z ustawą emerytura prezydencka wynosi 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego urzędującego prezydenta. Pensja prezydenta obliczana jest jako 9,8-krotność kwoty bazowej, która obecnie wynosi 1789,42 zł brutto. W przyszłym roku kwota bazowa ma wzrosnąć o 4,1 procent. W związku z tym wynagrodzenie prezydenta wzrośnie do 18 255,30 zł brutto. Tym samym jego emerytura Andrzeja Dudy wynosić będzie 13 691,47 zł brutto.

