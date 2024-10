Seniorze, nie dostaniesz emerytury w terminie. ZUS podjął decyzję

To bardzo ważna informacja dla wszystkich emerytów, którzy co miesiąc pobierają świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Seniorzy, których termin wypłaty przypada na pierwszy dzień miesiąca, tym razem nie otrzymają jej 1 listopada. Nie ma jednak powodów do obawy. Zmiana jest dla emerytów po prostu korzystna.

Emerytura. Kiedy wpłynie na konto?

ZUS regularnie wypłaca emerytury, renty oraz inne świadczenia w stałych terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Każdy z tych dni odpowiada za różne grupy świadczeniobiorców, co pozwala na zachowanie płynności i ciągłości wypłat. Jednak ze względu na Uroczystość Wszystkich Świętych przypadającą 1 listopada, ZUS postanowił przesunąć wypłaty dla osób, które standardowo otrzymują swoje pieniądze pierwszego dnia miesiąca.

Jak informuje ZUS, seniorzy, którym emerytury, renty lub inne dodatki przysługują pierwszego dnia miesiąca, mogą spodziewać się wypłat jeszcze w październiku. Powodem jest nadchodzący długi weekend oraz święto, podczas którego urzędy i banki nie funkcjonują. To ważna informacja dla osób, które liczą na terminowe wpływy na swoje konta. W związku ze zmianą, zakup zniczy i kwiatów na cmentarze będzie można sfinansować z listopadowej emerytury, która wpłynie jeszcze w październiku.

Emerytura. Przekaz pocztowy. Kiedy przyjdzie listonosz?

Inaczej wygląda sytuacja osób, które wybrały tradycyjny przekaz pocztowy zamiast elektronicznego przelewu na konto. ZUS informuje, że także i ci seniorzy otrzymają swoje świadczenia wcześniej, ale muszą się spodziewać dodatkowej wizyty listonosza przed 1 listopada. – Staramy się, by pieniądze dotarły bez problemów nawet na terenach dotkniętych kataklizmami – powiedziała Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie Dolnego Śląska.