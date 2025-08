Zmarł bliski? Możesz odzyskać emeryturę z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zazwyczaj wstrzymuje wypłatę emerytury po śmierci świadczeniobiorcy, jednak istnieje ważny wyjątek. Jeżeli senior zmarł, a emerytura za miesiąc zgonu nie została jeszcze wypłacona, ZUS może przekazać ją uprawnionym członkom rodziny. Należy w tym celu złożyć wniosek ENS, załączyć odpis aktu zgonu i dokumenty potwierdzające prawo do wypłaty. Wniosek trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci.

Niezrealizowana emerytura

Świadczenie, o którym mowa, to tzw. niezrealizowana emerytura. Jeśli zgon nastąpił np. w listopadzie, a wypłata za ten miesiąc jeszcze nie nastąpiła, rodzina może ubiegać się o jej wypłatę. ZUS potwierdza, że w określonych przypadkach możliwa jest również wypłata kilku transz – dotyczy to sytuacji, gdy zmarły nie zdążył jeszcze otrzymać decyzji o przyznaniu świadczenia.

Przykładem może być przypadek osoby, która złożyła wniosek w styczniu, zmarła w marcu, a ZUS dopiero później rozpatrzył wniosek – wtedy niezrealizowane świadczenia mogą obejmować okres od złożenia wniosku do miesiąca śmierci.

Kto może otrzymać świadczenie?

Do grona osób uprawnionych do wypłaty należą trzy grupy. W pierwszej kolejności są to małżonek i dzieci mieszkające ze zmarłym. Następnie prawo przysługuje małżonkowi i dzieciom, którzy prowadzili osobne gospodarstwo domowe. Trzecia grupa to inni krewni mający prawo do renty rodzinnej lub osoby, które utrzymywały zmarłego.

Warto pamiętać, że świadczenia wypłacone po miesiącu zgonu podlegają zwrotowi. O wypłatę niezrealizowanego świadczenia należy wnioskować nie później niż w ciągu roku od śmierci seniora – w przeciwnym razie prawo do środków wygasa. W szczególnych sytuacjach termin może jednak zostać wydłużony.

