Polacy rzucili się na samochody. GUS podał dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w czwartek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w grudniu wyższa o 1,9 proc. w stosunku do ostatniego miesiąca 2023 roku. – W grudniu 2024 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była wyższa niż przed rokiem o 1,9% – podał GUS.

twitter

W porównaniu z listopadem notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 9,9 proc. GUS podał również, że w okresie styczeń – grudzień 2024 roku sprzedaż wzrosła o 2,7 proc. rok do roku wobec spadku o 2,7 proc. w analogicznym okresie 2023 roku.

Sprzedaż detaliczna w Polsce. Rzuciliśmy się na samochody

Z informacji przekazanych przez GUS wynika, że w ostatnim miesiącu 2024 roku znaczny wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku spośród prezentowanych kategorii towarów odnotowały podmioty z grupy „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 25,1 proc.), co oznacza, że kupowaliśmy aż o jedną czwartą więcej rzeczy z tego obszaru. Choć nie tak imponującą, ale jednak większą niż w końcówce 2023 roku zaobserwowano sprzedaż również w jednostkach z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 4,2 proc.), a także w podmiotach handlujących paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 3,2 proc.) oraz w podmiotach sprzedających farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 1,7 proc.). Przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy o najwyższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” – „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” wykazały spadek o 4,3 proc.

GUS zwraca również uwagę, że w grudniu ubiegłego roku – w porównaniu z grudniem 2023 roku – notowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 10,9 proc.). Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się w grudniu 2024 roku – w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego – z 9,4 do 10,2 proc. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży online wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (z 17,3 proc. przed rokiem do 23,7 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 17,8 do 21,7 proc.). Spadek wykazały natomiast jednostki z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 26,2 do 25,3 proc.).

Czytaj też:

Początek roku przyniósł wzrost cen aut. Znamy powódCzytaj też:

Ilu z nas nie płaci za zakupy? Wyniki badania dają do myślenia