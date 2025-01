Ilu z nas nie płaci za zakupy? Wyniki badania dają do myślenia

Raport opracował IBRiS na zlecenie Santander Consumer Banku. Większość badanych (43 proc.) deklaruje, że porzuca koszyki sporadycznie, a 25 proc. robi to rzadko. Tylko 9 proc. ankietowanych nigdy nie rezygnuje z zakupów po ich rozpoczęciu.

Dlaczego Polacy nie finalizują zakupów online?

Według badania, głównym powodem rezygnacji z zakupów online (40 proc. wskazań) jest znalezienie tego samego produktu w niższej cenie u konkurencji. Kolejnym istotnym czynnikiem są wysokie koszty dostawy – zniechęcają one aż 36 proc. konsumentów.

Na liście przyczyn pojawiają się także:

Nieoczekiwane dodatkowe koszty (29 proc.),

Brak dogodnych metod płatności (20 proc.),

Zbyt długi czas oczekiwania na dostawę (19 proc.),

Ograniczone opcje dostawy (17 proc.),

Brak wygodnych opcji zwrotu (16 proc.).

Kobiety chętniej wracają do koszyków

Atrakcyjne oferty i promocje to najczęstszy powód, dla którego klienci wracają do porzuconych koszyków (42 proc.). Tego typu zachęty działają szczególnie na kobiety – aż 48 proc. respondentek deklaruje, że promocje skłaniają je do ponownego rozważenia zakupu, podczas gdy wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 36 proc.

Młodzi nie kupują impulsywnie

Decyzja o zakupie rzadko zapada od razu. Aż 38 proc ankietowanych potrzebuje czasu na przemyślenie, zanim zdecyduje się na finalizację transakcji. Ten schemat jest szczególnie widoczny wśród młodszych klientów w wieku 18–29 lat, z których niemal połowa (48 proc.) przyznaje, że podejmuje decyzję po dokładnym rozważeniu.

Inne powody powrotu do zakupów to:

Zmiana zdania po przeczytaniu opinii lub recenzji (18 proc.),

Powiadomienia przypominające o porzuconych produktach (14 proc.).

Mimo tych zachęt, 16 proc. Polaków deklaruje, że nigdy nie wraca do porzuconych koszyków.

Jakie wnioski dla branży e-commerce?

Raport wskazuje, że problem porzucania koszyków zakupowych jest złożony i wynika z kilku kluczowych czynników. Sklepy internetowe, chcąc zmniejszyć ten odsetek, powinny zadbać o:

Konkurencyjne ceny,

Obniżenie kosztów dostawy,

Transparentność cen,

Rozszerzenie metod płatności i dostawy,

Personalizowane powiadomienia oraz promocje.

E-commerce w Polsce ma potencjał do dalszego rozwoju, a eliminacja barier może przyczynić się do większej satysfakcji klientów i wzrostu sprzedaży.

