Sprzedaż detaliczna w Polsce. Na początku roku rzuciliśmy się na auta i meble

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w poniedziałek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w styczniu o 4,8 proc. wyższa niż w pierwszym miesiącu 2024 roku. – W styczniu 2025 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była wyższa niż przed rokiem o 4,8% – czytamy w komunikacie przedstawionym przez GUS.

W porównaniu z grudniem zeszłego roku odnotowano spadek sprzedaży detalicznej o 17,3 proc.

Komentując dzisiejsze dane, minister finansów Andrzej Domański zwrócił uwagę, że są one wyraźnie wyższe od prognoz. – Polska gospodarka przyspiesza! Sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła o 4,8% wyraźnie bijąc oczekiwania analityków (1,5%). Rok przełomu! – napisał na platformie X szef resortu finansów.

Sprzedaż detaliczna w Polsce. Co kupowaliśmy najczęściej?

Z danych zaprezentowanych przez GUS wynika, że w pierwszym miesiącu tego roku – w porównaniu ze styczniem 2024 roku – największy wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych odnotowały podmioty handlujące pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (wzrost o 21,9 proc.), co oznacza, że Polacy kupowali aż o jedną piątą więcej rzeczy z tego obszaru.

Znaczny wzrost sprzedaży zaobserwowano również w jednostkach z grup: „meble, rtv, agd” (o 13,6 proc.), „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 12,8 proc.), a także „tekstylia, odzież, obuwie” (o 8,8%).

GUS zwraca również uwagę, że w styczniu br. – w porównaniu z początkiem ubiegłego roku – notowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 9,4 proc.). Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się w poprzednim miesiącu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,8 do 9,1 proc. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży online wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 27,2 proc. przed rokiem do 29,0 proc.). Spadek udziału wykazały jednostki z grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 26,3 proc. do 19,9 proc.).

