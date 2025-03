Rząd szykuje zmiany w PPK? Mamy komentarz resortu finansów

W poniedziałek serwis Business Insider Polska poinformował, że rząd planuje zmiany w funkcjonującym od 2019 roku programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Jedna z nich zakłada częstszy zapis pracowników.

Przypomnijmy, że obecnie pracownicy są co cztery lata zapisywani do programu automatycznie, wskutek czego osoby, które nie są zainteresowane udziałem w PPK muszą pamiętać, aby w odpowiednim momencie ponownie złożyć rezygnację (po raz ostatni działo się to w 2023 roku). Rząd chce, by autozapis odbywał się co dwa lata.

Inna zmiana dotyczy poszerzenia katalogu inwestycji funduszy PPK, o np. fundusze infrastrukturalne, private equity czy REIT-y. Celem planowanych zmian jest zwiększenie partycypacji i rozwój rynku kapitałowego.

Ministerstwo Finansów o zmianach w PPK

O możliwe zmiany w PPK redakcja „Wprost" zapytała Ministerstwo Finansów. W przesłanej nam odpowiedzi resort przyznaje, że otrzymał od organizacji i instytucji rynku finansowego propozycje zmian w ustawie o PPK. Dotyczą one m.in. wyżej wymienionych kwestii.

– Obecnie trwają szczegółowe analizy zgłoszonych propozycji odnośnie możliwości prowadzenia nad nimi dalszych prac legislacyjnych, w tym ich możliwego wpływu na sektor. Po zakończeniu tego etapu i w zależności od wyniku oceny wpływu, zostaną podjęte decyzje co do dalszych prac. Na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie terminu – informuje „Wprost" biuro prasowe resortu finansów.

Z danych przekazanych naszej redakcji przez Polski Fundusz Rozwoju wynika, że w PPK uczestniczyło pod koniec lutego prawie 3,8 mln pracowników. – W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy już 3,77 mln osób (stan na 24.02.2025 r.), a wartość aktywów netto (WAN) wynosi 33,38 mld zł. To oznacza dynamiczny wzrost zarówno liczby uczestników (tylko w ostatnim miesiącu do PPK dołączyły 44 000 nowe osoby), jak i wartości aktywów, co potwierdza rosnące zaufanie do programu – poinformowała „Wprost" Marta Damm- Świerkocka, członek zarządu PFR Portal PPK sp. z o.o.

Czytaj też:

Tylu Polaków rezygnuje z PPK. Mamy najnowsze daneCzytaj też:

Lokaty bankowe na trzy miesiące. Jeden z liderów podniósł stawkę