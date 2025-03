Ile zarabiają Polacy? Przekazano najnowsze dane

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2025 r. wyniosło 8613,14 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,9% w porównaniu z lutym ub. roku – czytamy w komunikacie przedstawionym w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń (premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne).

Wynagrodzenia w górę

W lutym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do stycznia o 1,5 proc. GUS wskazuje, że na wzrost wynagrodzeń miała wpływ większa skala wypłat takich jak: wyrównania wynagrodzeń, wypłaty premii w tym premii rocznych, nagrody jubileuszowe, wypłaty z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odprawy emerytalne.

Urząd przypomina w komunikacie, że wraz z początkiem tego roku płaca minimalna wzrosła do poziomu 4666 zł brutto, czyli o 8,5 proc. względem ostatniego wzrostu w lipcu zeszłego roku, kiedy wynosiło 4300 zł brutto. GUS podkreśla, że to również miało wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Zatrudnienie spadło

GUS podał również, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lutym br. 6451,5 tys. etatów. To spadek o 0,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W stosunku do stycznia przeciętne zatrudnienie spadło o 0,1 proc.

Powyższe dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające 10 i więcej osób, prowadzące działalność gospodarczą.

