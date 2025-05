Te telefony trzeba będzie wymienić. Ważna zmiana dla milionów Polaków

W Polsce trwa wygaszanie sieci 3G. Technologia, która powstała na początku XXI wieku i jeszcze dekadę temu była podstawą mobilnego internetu ustępuje miejsca szybszym i nowocześniejszym rozwiązaniom.

Operatorzy w Polsce wyłączają sieć 3G, by zwolnić pasma na rzecz nowoczesnych technologii 4G i 5G. Oferują one m.in. szybszy internet, lepszą jakość rozmów, mniejsze opóźnienia, czy nowe możliwości, takie jak Internet Rzeczy (IoT) czy usługi dla inteligentnych miast.

Jak przypomina Radio Zet, T-Mobile zakończył wygaszanie 3G już w 2023 roku. Orange zdecydował się przeprowadzić ten proces etapami i całkowite wyłączenie planuje pod koniec tego roku. Za dwa lata chce to zrobić Plus. Z kolei Play deklaruje, że przygotowuje się do zmian, ale dokładne terminy nie są jeszcze znane.

Kto będzie musiał wymienić telefon?

Co to wszystko oznacza dla użytkowników telefonów? Jak informuje rozgłośnia, zmiany odczują przede wszystkim osoby korzystające ze starszych telefonów, szczególnie tych wyprodukowanych przed 2012 rokiem. Dotyczy to m.in. klasycznych telefonów komórkowych z fizyczną klawiaturą, starszych smartfonów z Androidem (do wersji 4.0), iPhone’ów do modelu 4, tabletów z modemem 3G, ale też niektórych smartfonów bez wsparcia dla 4G/LTE wyprodukowanych przed 2016 rokiem.

Telefony te stracą dostęp do internetu, co oznaczać będzie brak możliwości skorzystania np. z nagwigacji GPS, aplikacji, komunikatorów czy bankowości mobilnej.

Aby sprawdzić, czy telefon korzysta z 3G, wystarczy spojrzeć na wskaźnik sieci. Jeśli obok sygnału pojawia się litera „H” lub „H+”, oznacza to, że urządzenie korzysta z tej sieci. W takim przypadku warto sprawdzić w ustawieniach, czy telefon obsługuje sieć 4G lub LTE. Jeśli tak nie jest, wówczas po wyłączeniu 3G internet przestanie działać. Aby dalej korzystać z internetu mobilnego, użytkownicy starszych modeli będą musieli wymienić telefon.

