Nadejdzie Gang Biedroniaków? Sieć wznawia kultową akcję

Jeronimo Martins Polska, właściciel Biedronki zarejestrował pod koniec maja w Urzędzie Patentowym RP trzy nowe znaki towarowe ze słowem „Gang” w nazwie. Jak informują wirtualnemedia.pl, chodzi o: Gang Moneciaków, Gang Spożywczaków i Gang Biedroniaków. Znaki te sklasyfikowano w takich kategoriach, jak m.in. muzyka, filmy, gry, książki, zabawki i maskotki.

Biedronka wznawia kultową akcję

Wszystko wskazuje zatem na to, że Biedronka przygotowuje się do kolejnej edycji swojej corocznej akcji promocyjnej. Portal zwraca uwagę, że w ostatnich latach właściciel sieci rejestrował w maju znaki towarowe pod nazwą „Gang", by pod koniec sierpnia ruszyć z akcją.

Zeszłoroczną edycję akcji Biedronki firmował Gang Produkciaków. Przez kilka tygodni klienci zbierali naklejki przyznawane za określone wydatki na zakupy. Po uzbieraniu określonej ich liczby mogli je wymieniać na książkę lub maskotki. W ubiegłym roku były to: Malina Malwina, Groszek Grześ i Grażynka, Ziemniak Ziemowit, Parówki Pamelki, Serek Sławek, Pieróg Patryk, Frytki Filomenki, Lód Lucek, Lód Lila, Mufinka Marylka, Szampon Szymek, Pasta Pola, Papier Pakosław, Czekolada Celinka, Sok Sebek, Wkrętarka Wiki i Apka Biedronka.

W ramach akcji jedną naklejkę otrzymywano za każde 69 zł wydane jednorazowo na zakupy w Biedronce. Po jednej kolejnej naklejce klient dostawał, jeśli w takich zakupach były owoce lub warzywa, produkty z oferty specjalnej (wskazane w gazetkach promocyjnych i oznaczone znakiem „Kup i zyskaj extra naklejki”), klient zarejestrował zakup kartą Moja Biedronka lub aplikacją mobilną Biedronki, klient rozwiązał quiz w aplikacji mobilnej Biedronki. Naklejki można było zbierać na kartach dostępnych w sklepach Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci. Maskotki z członkami Gangu Produkciaków w regularnej sprzedaży w sklepach Biedronka były w cenie 49,99 zł. Każdy uczestnik akcji dostawał maskotkę za 60 naklejek albo za 30 naklejek i 24,99 zł. Z kolei książka o przygodach „Gangu Produkciaków” była dostępna za 15 naklejek.

Biedronka prowadzi akcje lojalnością pod nazwą Gang…. od 2016 roku. W poprzednich latach były to m.in. Gang Świeżaków, Gang Słodziaków, Gang Swojaków, Gang Fajniaków, Gang Bystrzaków. czy Gang Mocniaków.

