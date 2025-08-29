Emeryci dostaną więcej. Sprawdź nowe stawki świadczeń

1 marca 2026 roku emeryci i renciści otrzymają świadczenia w wyższej wysokości. To efekt waloryzacji, która ma chronić seniorów przed skutkami inflacji. Rząd zaprezentował już wstępne prognozy dotyczące podwyżek, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał przykładowe wyliczenia.

Waloryzacja emerytur i rent – ile wyniesie w 2026 roku?

Waloryzacja ma rekompensować spadek siły nabywczej świadczeń. W 2024 roku wskaźnik wyniósł 12,12 proc., a w 2025 r. – 5,5 proc. Na 2026 rok rząd przewiduje waloryzację na poziomie co najmniej 4,9 proc., opartą na 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. Ostateczna wartość zostanie podana na początku przyszłego roku, po analizie pełnych danych makroekonomicznych.

Przykładowe stawki po waloryzacji

Według wyliczeń ZUS średnia emerytura wynosi obecnie 4045,20 zł brutto. Po podwyżce o 4,9 proc. świadczenie wzrośnie do 4243,41 zł, co oznacza dodatkowe ok. 200 zł miesięcznie.

Minimalna emerytura, która dziś wynosi 1878,91 zł brutto, ma wzrosnąć do 1970,98 zł. Oznacza to podwyżkę o 92,07 zł.

Inne przykłady wyliczeń po waloryzacji:

świadczenie 2000 zł wzrośnie do 2098 zł,

emerytura 2500 zł podskoczy do 2622,50 zł,

wypłata 3000 zł zwiększy się do 3147 zł,

przy 4000 zł świadczenie urośnie do 4196 zł.

Zmiany w rentach i dodatkach

Waloryzacja obejmie także inne świadczenia wypłacane przez ZUS. Minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renty rodzinne i socjalne, mają wynosić 1970,98 zł brutto. Renta częściowa wzrośnie z 1409,18 zł do 1478,23 zł.

Podwyższone zostaną również dodatki:

pielęgnacyjny, kombatancki i za tajne nauczanie wzrosną z 348,22 zł do 365,28 zł,

ryczałt energetyczny podniesie się z 312,71 zł do 328,03 zł,

dodatek kompensacyjny z 52,23 zł do 54,80 zł.

Co z „trzynastką” i „czternastką”?

Ponieważ oba te świadczenia są równe minimalnej emeryturze, w 2026 roku wyniosą 1970,98 zł brutto. Trzynastka trafi do seniorów w kwietniu, a czternastka – we wrześniu.

Ostateczne decyzje jeszcze przed nami

Chociaż prognozy są już znane, ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ustalony dopiero na początku przyszłego roku. Seniorzy mogą jednak już dziś oszacować przyszłe świadczenia, mnożąc swoją obecną kwotę brutto przez 1,049.

Dodatkowo, w czerwcu 2026 r. odbędzie się kolejna waloryzacja, obejmująca osoby wciąż pracujące. Wtedy zaktualizowane zostaną środki zgromadzone na kontach i subkontach w ZUS, co wpłynie na wysokość przyszłych emerytur.

