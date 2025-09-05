ZUS wypłaca nowe świadczenie. Do seniorów trafiło prawie 3 mld zł

1 stycznia br. weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. To połączone świadczenia, z których jedno jest rentą rodzinną. Jako rentę wdowią można otrzymać 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Określa się to jako zbieg świadczeń.

Aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić cztery warunki. – Kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna – co najmniej 65 lat, do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej, nie być obecnie w związku małżeńskim oraz nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ponad 800 tys. seniorów z rentą wdowią

Wypłaty renty wdowiej ruszyły w lipcu. Tylko w ciągu pierwszego miesiąca świadczenie otrzymało 755,2 tys. osób na łączną kwotę 2 mld 433 mln zł. Najnowsze dane w tej sprawie przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z nich, że rentę wdowią dostało 804,5 tys. osób na łączną kwotę 2,9 mld zł.

Dzięki wprowadzeniu renty wdowiej seniorzy otrzymują średnio 354 zł dodatkowej wypłaty co miesiąc.

Część wniosków o rentę wdowią została jednak odrzucona. Odmowne decyzje otrzymało ponad 106 tys. wnioskodawców. Najczęstszy powód (nieco ponad 44 tys. przypadków) to zbyt wysoka kwota aktualnie wypłacanego świadczenia (nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, czyli 5636,73 zł brutto).

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła petycja dotycząca zmiany zasad przyznawania renty wdowiej. Wnioskodawcy postulują przede wszystkim obniżenie granicy wieku, od której świadczenie przysługuje. W odpowiedzi resort podkreślił, że obecnie nie prowadzi prac legislacyjnych w tym zakresie, ale temat może zostać podjęty w przyszłości.

