Kuriozalny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. „Bezmyślność sędziów będzie kosztowna”

Obywatele żyją w słusznym, ale błędnym, przekonaniu, że najwyższe organy państwa elementarnie poważnie traktują swoje obowiązki. Że potrafią myśleć logicznie i nie robią sobie żartów z praw obywateli. Okazuje się że niezwykle długo oczekiwany, wyrok TK w sprawie ulgowiczów meldunkowych SK 64/20, który powinien być formalnością, to kpina z praw obywateli. Z wyroku wynika, że niezgodne z konstytucją było żądanie przez administrację złożenia oświadczenia o fakcie zameldowania w sprzedawanym mieszkaniu jedynie w stosunku do osób, które sprzedawały spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Natomiast ten warunek nie jest niezgodny z konstytucją wobec sprzedających mieszkania czy domy, których byli właścicielami.

Skargą konstytucyjną SK 64/20 zaskarżony był art. 21 ust. 21 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym. Natomiast TK wydał wyrok, w którym orzekł, że niezgodny z konstytucją jest art. 21 ust. 21 pkt 126 lit. C ustawy o podatku dochodowym. Ta literka ma ogromne znaczenie i wynika albo z bezrefleksyjnego przepisania stanowiska Prokuratorii Generalnej, albo z nieznajomości zasad logiki.