Rząd ulży tej grupie emerytów. Już nie będą musieli spowiadać się ZUS

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS zakłada, że tzw. wcześniejsi emeryci, którzy pracują, nie będą już musieli zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wysokości swoich przychodów. Korzystne dla tej grupy zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

Nowela przewiduje ograniczenie corocznego obowiązku zawiadamiania przez emeryta lub rencistę ZUS o wysokości osiąganego przychodu poprzez oparcie rozliczenia na danych zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w instytucji. Celem zmian jest ograniczenie biurokracji i uproszczenie procedur.

Dobra zmiana dla wcześniejszych emerytów

Jak przypomina serwis Prawo.pl, obecne przepisy zobowiązują wcześniejszych emerytów i rencistów do powiadamiania organu rentowego do końca lutego każdego roku o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Obowiązek ten mają także emeryci i renciści osiągający przychody z tytułu czynnej służby wojskowej w wojsku, policji, organach bezpieczeństwa publicznego, straży granicznej, straży marszałkowskiej, państwowej straży pożarnej, służbie więziennej, służbie celno-skarbowej i służbie ochrony państwa. Należy podkreślić, że dla służb mundurowych obowiązek informowania o przychodach pozostanie.

Nowela przewiduje również, że ZUS będzie mógł zażądać zaświadczenia o przychodach tylko w przypadku wątpliwości co do danych.

Warto przypomnieć, że wraz z początkiem września zmieniły się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Ich przekroczenie może skutkować zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty świadczenia. Zawieszenie nastąpi, gdy zarobki będą wyższe niż 11 373,30 zł brutto, a do zmniejszenia dojdzie po przekroczeniu kwoty 6124,10 zł brutto miesięcznie. Progi te będą obowiązywać do listopada. Zawieszone świadczenie nie przepada – zostaje ponownie wypłacane po zakończeniu okresu przekraczania limitów, ale ZUS nie zwraca pieniędzy za miesiące, w których obowiązywało wstrzymanie.

