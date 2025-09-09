Czternasta emerytura pod lupą. Prezes ZUS nie wyklucza zmian

Tegoroczna czternasta emerytura to 1878,91 zł brutto – kwota minimalnej emerytury obowiązującej od marca 2025 r. do lutego 2026 r. Taką sumę otrzymują osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Seniorzy z wyższymi emeryturami otrzymują świadczenie pomniejszone na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Ci, którym obliczona kwota czternastki wynosi mniej niż 50 zł brutto, nie dostają jej w ogóle.

Próg dochodowy

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk w rozmowie z „Faktem” został zapytany o próg 2900 zł, który decyduje o pełnej wypłacie. – Powinniśmy rozważać system emerytalny jako element dystrybucji produktu krajowego brutto. Zmieniająca się struktura demograficzna oznacza coraz większą populację osób starszych. Zaciąganie zbyt dużych zobowiązań na przyszłość to ryzyko, bo trzeba pamiętać, kto będzie za nie płacił – wskazał. Derdziuk nie przesądził o waloryzacji progu, ale podkreślił konieczność myślenia o mechanizmach dopasowanych do sytuacji demograficznej i budżetowej.

Szef ZUS zaznaczył także, że system emerytalny powinien być wyraźnie oddzielony od pomocy społecznej. Jego zdaniem rozwiązania muszą uwzględniać indywidualne potrzeby emerytów, co pozwoli lepiej wspierać osoby najbardziej potrzebujące.

Dla kogo "czternastka"?

ZUS przypomina, że „czternastka” trafia nie tylko do emerytów, lecz także do osób pobierających inne świadczenia długoterminowe, m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne czy rodzinne świadczenia uzupełniające. Podobnie jak „trzynastka” wypłacana w kwietniu, czternasta emerytura ma być wsparciem finansowym dla szerokiej grupy seniorów i rencistów.

Kwestią otwartą pozostaje jednak wysokość progu 2900 zł. Prezes ZUS sugeruje, że w przyszłości konieczna może być dyskusja nad jego kształtem i mechanizmem wypłat, szczególnie w obliczu rosnących zobowiązań i starzenia się społeczeństwa.

Czytaj też:

Emerytura wyższa o kilkaset złotych. Wystarczy jeden dokumentCzytaj też:

Coraz mniej czasu na powiadomienie ZUS. Inaczej świadczenie przepadnie