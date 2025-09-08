Emerytura wyższa o kilkaset złotych. Wystarczy jeden dokument

Wielu polskich emerytów otrzymuje zbyt niskie świadczenia, które nie wystarczają na pokrycie podstawowych kosztów życia. Minimalna emerytura wynosi obecnie 1878,91 zł brutto, jednak coraz większa grupa seniorów pobiera tzw. groszowe emerytury. Zdarzają się sytuacje, gdy ZUS wypłaca świadczenia wynoszące jedynie kilka złotych lub groszy miesięcznie. Wynika to z przepisów, które nie gwarantują minimalnego świadczenia osobom bez wymaganego stażu składkowego i nieskładkowego – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Groszowe emerytury

Średnia wartość takich groszowych emerytur wynosi około 1200 zł, lecz brak pełnej dokumentacji może dodatkowo obniżyć wypłatę. Aby obliczyć wysokość świadczenia, ZUS dzieli zgromadzony kapitał przez statystyczną długość życia. Jeśli brakuje danych o zarobkach sprzed 1999 roku, emerytura wyliczana jest z niepełnych informacji, co oznacza realną stratę dla seniora.

Od 1999 roku każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w ZUS, gdzie gromadzone są wszystkie składki. Wcześniej jednak takich kont nie było, dlatego część okresów zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia może nie być uwzględniona w wyliczeniach. Właśnie dlatego ZUS apeluje do osób, które pracowały przed 1999 rokiem, by sprawdziły swoją dokumentację i uzupełniły ewentualne braki.

Dokumenty dla ZUS

Do ZUS można dostarczyć m.in. świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe z wpisami o zatrudnieniu czy zaświadczenia od dawnych pracodawców. W przypadku firm, które już nie istnieją, potrzebne dokumenty mogą znajdować się w archiwach przejętych przedsiębiorstw lub w instytucjach nadrzędnych, jeśli były to zakłady państwowe. Nawet jeden brakujący dokument może spowodować, że emerytura wzrośnie o kilkaset złotych miesięcznie.

Osoby pobierające niskie świadczenia powinny więc poświęcić czas na zebranie pełnej dokumentacji. W wielu przypadkach przyniesie to realny wzrost comiesięcznych wpływów, które mogą znacząco poprawić jakość życia seniorów.

