Znana firma zamyka zakład w Polsce. „To dla nas szok"

Tarkett to producent podłóg m.in. do szpitali, szkół, sklepów czy hoteli. Początki firmy siegają końca XIX wieku, gdy w szwedzkim Sonneby otwarty został pierwszy zakład z podłogami. Obecnie jest to francuski podmiot powstały po fuzji Sommer-Allibert S.A z niemieckim Tarkett AG. Firma posiada 24 centra badawczo-rozwojowe oraz 35 zakładów produkcyjnych, w tym w Orzechowie (woj. wielkopolskie). Zakład ten ma zostać zamknięty do końca roku, w związku z czym pracę straci 211 osób.

– Dowiedzieliśmy się znienacka. Przyszedł mail, że wszyscy mają przyjść na pierwszą zmianę od godziny 7. Chodziliśmy tak cały tydzień i nagle zobaczyliśmy członków francuskiego zarządu. Od razu poczułem, że coś jest nie tak, to było nieprzyjemne uczucie – relacjonuje Money.pl jeden z pracowników zakładu.

Tarkett zamyka zakład w Polsce. Firma tłumaczy powody

Tarkett tłumaczy, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat segment podłóg drewnianych skurczył się o ponad 35 proc. Konieczna jest w związku z tym restrukturyzacja zakładająca m.in. likwidację jednej z fabryk w Polsce.

– Od czasu COVID-u, który zatrzymał świat, obserwujemy postępujący spadek popytu na produkty drewniane w Europie. Ten trend niestety się nie odwrócił. Od 2023 r. europejskie zakłady Tarkett zajmujące się produkcją wyrobów drewnianych są w dużym stopniu niewykorzystywane. Taka nadwyżka mocy produkcyjnych jest nie do utrzymania z finansowego punktu widzenia – wyjaśnia Money.pl Andrzej Kubiak, dyrektor Tarkett Orzechowo.

– Dlatego przeprowadzono kompleksową ocenę aktywów działu drewnianego w Europie. Okazało się, że jedyną opcją utrzymania sensownego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych jest konsolidacja i zamknięcie zakładu w Orzechowie, który będzie działać pełną mocą do końca grudnia tego roku – kontynuuje Kubiak.

„To dla nas szok"

Produkcja z Polski ma zostać przeniesiona do serbskiego miasta Bačka Palanka.

Zaskoczenia decyzją o zamknięciu zakładu nie kryje sołtys Orzechowa Aleksander Warczygłowa. – To dla nas szok. Było mniej zamówień po pandemii, zmniejszano wymiar godzinowy pracy. Nikt nie przypuszczał, że tak się skończy historia zakładu podłóg premium. Obecnie nie mówi się tutaj o niczym innym – przyznaje w rozmowie z portalem sołtys Orzechowa.

