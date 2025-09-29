Polacy rzucili się po reaktywowane świadczenie. „Jedna wielka ściema"

Po sukcesie Podlaskiego Bonu Turystycznego, kolejny region zdecydował się na reaktywację funkcjonującego w latach 2020-2023 świadczenia. Mowa o województwie warmińsko-mazurskim, które uruchomiło program "Jesień na Warmii i Mazurach". Realizuje go Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Bon turystyczny. Ogromne zainteresowanie świadczeniem

Program wystartował 27 września (data nieprzypadkowa, gdyż w sobotę przypadał Światowy Dzień Turystyki) o godz. 11.00. By wygenerować bon należało założyć konto na dedykowanej stronie www.bonwarmiamazury.pl, zalogować się i wybrać interesującą kwotę. Tyle teoria, bowiem – jak informuje "Fakt" – uzyskanie bonu nie było tak proste. Zainteresowanie okazało się na tyle duże, że serwery padły zanim rozpoczęto wydawanie bonów. Dziennikarce gazety dopiero po kwadransie nieustannego odświeżania strony udało się przejść do strony logowania, ale po wpisaniu danych strona ponownie przestała odpowiadać. Ostatecznie bon udało się wygenerować po 22 minutach starań.

Nie każdy jednak miał tyle szczęścia. Internauci nie kryli frustracji. „Nic nie działa, dziadostwo!", „Kompromitacja", „Jedna wielka ściema", „Żenada jak zawsze, strona nie działa od 10.50... Nic się nie otwiera" – to tylko niektóre z komentarzy zirytowanych użytkowników. Osoby, którym się udało przekonują, że trzeba cierpliwości i nieustannego odświeżania strony.

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna przyznała, że serwery zostały przeciążone i wystąpiły przerwy w widoczności strony internetowej. Tuż po godzinie 12.00 pojawiła się informacja, że pula bonów o wartości 500, 300 i 200 zł została już wyczerpana.

Bon o wartości 500 zł przysługiwał na noclegi w hotelach 3-, 4-, i 5-gwiazdkowych, 300 zł na noclegi w hotelach 1— i 2-gwiazdkowych, pensjonatach, motelach i apartamentach, a 200 zł na noclegi w hostelach, kempingach, pokojach gościnnych, schroniskach. Pula środków do wykorzystania to 2 mln zł.

Aby skorzystać z bonu należało dokonać rezerwacji na minimum dwie noce, w okresie od 1 października do 15 grudnia.

Jak wspomniano, województwo warmińsko-mazurskie to drugi po województwie podlaskim region, który zdecydował się na reaktywację bonu turystycznego. Podlasie już zapowiedziało, że w przyszłym roku zamierza uruchomić kolejną edycję programu. Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że 45,7 proc. Polaków chce reaktywacji bonu turystycznego w skali ogólnopolskiej. Nieco mniej, bo 40,3 proc. badanych jest przeciwnego zdania, a 14 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

