Ranking kont oszczędnościowych. Banki kuszą nie tylko wysoką stawką

Serwis Bankier.pl opublikował ranking kont oszczędnościowych. Pod uwagę brano oprocentowanie, a także wysokość opłat podstawowych. Okazuje się, że rachunki bez takich opłat mogą również zachęcać relatywnie wysoką stawką procentową.

Ranking kont oszczędnościowych. Atrakcyjna stawka i brak opłat

Liderem zestawienia jest Nest Konto z oferty Nest Banku. To jeden z kilku rachunków na rynku, które nie mają w cenniku wyznaczonej stawki za prowadzenie konta oraz obsługę karty debetowej. W tej grupie to właśnie Nest Konto może poszczycić się najwyższym oprocentowaniem na poziomie 6,60 proc. w skali roku. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów, których zadaniem jest zapewnianie wpływów wynagrodzenia w kwocie co najmniej 2000 zł miesięcznie lub zastąpienie ich dowolnymi wpływami na tę samą kwotę, choć w w tym wypadku konieczne będzie wykonanie co najmniej 10 transakcji kartą lub Blikiem w danym miesiącu. Wymogi należy spełniać w dwóch okresach. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł, a okres naliczania wyższej stawki – 3 miesiące.

Tuż za pozycją lidera uplasowało się CitiKonto od Citi Handlowego.To kolejny rachunek ze stawką w wysokości 0 zł przy prowadzeniu i obsłudze karty debetowej. Rachunek jest dostępny w promocji, która obecnie ma stawkę w wysokości 6,40 proc. rocznie. Promocyjne oprocentowanie może naliczać się cztery miesiące, o ile klient będzie co miesiąc spełniać następujące wymogi – zapewnianie wpływów na min. 2000 zł oraz dokonywanie min. 3 płatności kartą na co najmniej 300 zł. Kwota maksymalna objęta promocją to 100 000 zł.

Na najniższym stopniu podium znalazły się ex aequo dwie propozycje ze stawką 5 proc. w skali roku. Pierwsza z nich to Konto osobiste od Raiffeisen Digital Banku. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów. Rachunek można założyć w aplikacji mobilnej a bank nie pobiera opłat za jego prowadzenie. Karta jest za 0 zł (w ofercie dostępna jest tylko ta wirtualna). Wspomniane oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące. Podobne zasady ma druga propozycja – Konto osobiste e-direct (Standard), proponowane przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Klienci nie płacą za prowadzenie konta i obsługę karty, a stawka 5 proc. przyznawana jest na czas nieokreślony bez limitu górnego. Jedyne ograniczenie wiąże się z tym, że wspomniane oprocentowanie dotyczy wpłat, które wyniosły nie mniej niż 50 000 zł.

