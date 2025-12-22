Polacy rzucili się przed świętami na meble. GUS podał dane

Z danych zaprezentowanych w poniedziałek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w listopadzie wyższa o 3,1 proc. rok do roku. To mniej niż oczekiwali ekonomiści (konsensus rynkowy wynosił 3,9 proc.). W porównaniu z październikiem br. nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 3,3 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w poprzednim miesiącu o 5,5 proc. wyższa niż przed rokiem, jak również o 1,1 proc. wyższa w stosunku do października br.

GUS podał również, że w okresie styczeń-listopada br. sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,4 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 2,7 proc. w analogicznym okresie 2024 roku.

Sprzedaż detaliczna w listopadzie. Meble wyprzedziły samochody

Z dzisiejszych danych GUS wynika, że w listopadzie największy wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w grupie „meble, rtv, agd”. Wyniósł on 16,6 proc., co oznacza, że w poprzednim miesiącu Polacy kupowali o jedną szóstą więcej rzeczy z tego obszaru niż przed rokiem. Październikowy lider, czyli kategoria „pojazdy samochodowe, motocykle, części" tym razem znalazł się na drugim miejscu ze wzrostem na poziomie 12,9 proc. Trzecie miejsce utrzymała kategoria „tekstylia, odzież, obuwie” (wzrost o 12,2 proc.).

Wzrost sprzedaży obserwowano również w grupach: „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 5,9 proc.), a także „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 2,1 proc.). Spadek sprzedaży nastąpił w grupach „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 5,2 proc.) oraz „żywność, napoje i wyroby tytoniowe”(o 2,9 proc.).

GUS poinformował również, że w listopadzie – w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku – wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była o 6,6 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się z 10,7 do 11 proc.

Czytaj też:

Tyle Polacy wydadzą na święta. Niektórzy zaszalejąCzytaj też:

Polska żywność podbija świat. Prawie 50 mld euro z eksportu