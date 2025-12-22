Tyle Polacy wydadzą na święta. Niektórzy zaszaleją

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Widać to m.in. w sklepach i w galeriach handlowych. Mimo wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej i wydłużenia godzin pracy placówki pękają w szwach. Dla wielu osób to ostatni moment na zrobienie przedświątecznych zakupów czy prezentów. Wszystko to kosztuje. Z najnowszych danych aplikacji PanParagon wynika, że łączna wartość koszyka 10 podstawowych produktów wigilijnych wzrosła o 7,53 proc. względem ubiegłego roku, a tylko ceny karpia zdrożały aż o 22 proc.

Ile wydamy w tym roku na święta?

Na tydzień przed świętami zapytaliśmy Polaków, o to, jakie poniosą w tym roku wydatki w związku z organizacją świąt? Z sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że największa grupa szacuje, iż wyda na ten cel od 500 do 800 zł (24,7 proc.). Nieco mniej, bo 23,5 proc. przewidują, że tegoroczne świąteczne wydatki wyniosą od 100 do 500 zł. 17,1 proc. wskazało przedział 801-1000 zł. Spora grupa, bo niespełna 16 proc. ankietowanych przyznała, że w tym roku na organizację świąt przeznaczy ponad 1000 zł. Zaledwie 6,5 proc. zadeklarowało wydatki poniżej 100 zł, a 12,3 proc. wskazało odpowiedź „nie dotyczy mnie to/nie mam zdania".