Bon turystyczny powróci? Planowana jest nowa formuła

Wszystko wskazuje na to, że bon turystyczny powróci. Rząd zapowiada ustawę wprowadzającą tego rodzaju bon, co ma związek z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Skorzystać z niego mogłyby osoby, którym odwołano wycieczki.

Bon turystyczny wróci?

Jak podaje RMF FM, w przypadku odwołania wycieczki klient dostałby możliwość skorzystania z vouchera ważnego przez dwa lata. Bon dałby możliwość wyboru innego kierunku – za tę samą kwotę, niższą ze zwrotem lub wyższą z dopłatą. – Taki voucher byłby wprowadzany wyłącznie w sytuacjach kryzysowych – podkreśla wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.

Wiceszef resortu sportu i turystyki precyzuje, że branża przyjęłaby taki mechanizm uniwersalny, na sytuacje kryzysowe, żeby” był pod ręką Ministerstwa Sportu i Turystyki”.

Jak zauważa rozgłośnia, pomysł bonu to propozycja na przyszłość. Nie wiadomo, czy rozwiązanie dotyczyłoby osób, których wycieczki nie doszły do skutku ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, że projekt ustawy w tej sprawie złożą posłowie, aby planowane rozwiązania wprowadzić jak najszybciej.

Polacy chcą reaktywacji świadczenia

Przypomnijmy, że bon turystyczny wprowadził w sierpniu 2020 roku rząd PiS. Obowiązywał on do końca marca 2023 roku. Świadczenie w wysokości 500 zł (w formie bonu) miało stanowić wsparcie dla rodzin (jego beneficjentami były osoby pobierające 500 plus), jak również dla poszkodowanej wskutek pandemicznych obostrzeń branży turystycznej (bon można było przeznaczyć na wycieczki czy noclegi jedynie w Polsce).

W ostatnim czasie bon przywrócono w wersji lokalnej (obowiązuje w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim). Z przeprowadzonego latem zeszłego roku sondażu SW Research dla “Wprost” wynika, że blisko połowa Polaków (48,2 proc.). chce powrotu świadczenia w skali ogólnopolskiej. Przeciwnego zdania jest 29,5 proc. ankietowanych, a 22,5 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Bon turystyczny

Czym był bon turystyczny?

Rządowe świadczenie mające na celu wsparcie rodzin i branży turystycznej. Funkcjonowało w latach 2020-2023.

Kto mógł skorzystać ze świadczenia?

Z bonu turystycznego mogły skorzystać rodziny pobierające 500 plus.

Ilu Polaków chce reaktywacji bonu turystycznego?

Z sondażu SW Research dla Wprost wynika, że ponad 48 proc. Polaków chce reaktywacji bonu turystycznego w skali ogólnopolskiej. Ponad 29 proc. jest przeciwnego zdania.

Czytaj też:

400 plus dla seniorów. Można już składać wnioskiCzytaj też:

3 tys. zł – dodatkowe becikowe od miast. Gdzie warto mieszkać?