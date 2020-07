Od obaw o płynność do znaczących wzrostów. Tak radzi sobie „spółka Andrzeja Dudy”

Spółka Skotan, która do niedawna notowała głównie straty, od kwietnia 2020 roku radzi sobie całkiem nieźle. „Prowadzi ona działalność badawczo-rozwojową w obszarze biotechnologii, dodatków żywieniowych, żywności funkcjonalnej i innowacyjnych procesów technologicznych” – czytamy w notce dotyczącej firmy, którą zamieszczono na portalu GPW.

Miliony na drożdżach

Co kryje się za działalnością w dziedzinie biotechnologii? Badania na drożdżach. „Podstawowym projektem biotechnologicznym spółki łączącym docelowo powyższe obszary pozostaje rozwój technologii i spektrum produktowego związanego ze szczepem drożdży Yarrowia Lipolytica, który docelowo Spółka zamierza uplasować w ramach swoich produktów w sektorze paszowym oraz suplementacji diety ludzkiej” – czytamy w opisie spółki.

W I kwartale 2020 roku spółka wykazała wzrost przychodów z 1,57 mln do 2,57 mln zł z niewielkim zyskiem w wysokości 92 tys. zł. Do tej pory było jednak dużo gorzej. Efektem wcześniejszej historii firmy jest dług czterokrotnie wyższy od aktywów. Skotan posiada 16,1 mln zobowiązań. W raporcie rocznym władze spółki wskazały możliwość utraty płynności finansowej.

Niecodzienny udziałowiec

Największym akcjonariuszem w spółce jest jeden z najbogatszych Polaków Roman Karkosik (43. miejsce w tegorocznym rankingu 100 najbogatszych Polaków „Wprost”). Jego pakiet wynosi 17,9 proc. akcji. To jednak nie on najbardziej przykuł ostatnio uwagę rynku. W swoim oświadczeniu majątkowym, do posiadania udziałów w spółce przyznał się także prezydent Andrzej Duda. Wykazał on 446 akcji firmy. Podobny zapis można jednak znaleźć w oświadczeniach za 2014 i 2015 rok. Co ciekawe, posiadane przez prezydenta akcje mają charakter zdecydowanie bardziej symboliczny, niż rynkowy. Obecnie, po dużych wzrostach są one bowiem warte około 1 tys. zł. Obecność w oświadczeniu majątkowym prezydenta jako jedyna spółka giełdowa może być jednak dla firmy bezcenną reklamą.

Czytaj także:

Minimalna różnica w drugiej turze. Jest nowy sondaż prezydencki