Najgorszy styczeń w historii Nasdaq. Technologiczni giganci nie ratują już giełdy

Nasdaq podjął w piątek desperacką próbę uniknięcia ustanowieniu w kończącym się miesiącu historycznego rekordu styczniowej słabości. Z racji tego, że do tej pory najsłabszym styczniem tego indeksu w jego 51-letniej historii był pierwszy miesiąc 2008 roku, czyli roku Wielkiej Recesji i rynkowej paniki, która nastąpiła po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers, pobicie tego rekordu na początku bieżącego roku można by potraktować jako zły omen. Po +3,13 proc. skoku w górę na piątkowej sesji dziś Nasdaq Composite musiałby wzrosnąć o przynajmniej +2,38 proc. by uniknąć pobicia tego niechlubnego wyniku sprzed 14 lat. Na razie dziś rano cena kontraktów na Nasdaq100 rosła o +0,17 proc.

Duże spadki także na giełdach w Azji

Na giełdach w Azji i Oceanii po tym jak pod koniec ubiegłego tygodnia Nikkei 225 i Kospi notowały swe roczne minima, w poniedziałek nastąpiło lekkie odbicie (które ominęło jednak rynki akcji w Malezji i Indonezji). Giełdy w Chinach i Korei Południowej były zamknięte z powodu obchodów wigilii rozpoczynającego się tam 1 lutego zgodnie z kalendarzem księżycowym Nowego Roku. O ile kończący się rok stał w tym kalendarzu pod znakiem „Bawoła”, to znakiem nowego roku będzie „Tygrys”.

Na rynkach obligacji zwracała uwagę najwyższą od 6 lat rentowność japońskich 10-letnich obligacji skarbowych (choć to tylko +0,176 proc.). Można to interpretować, jako próbę wybicia się wykresu rentowności w górę z 6-letniej formacji „podwójnego dna”. Rentowności 10-latek w USA i strefie euro lekko dziś rosły.

Na rynkach towarowych ponad 6 proc. drożały na NYMEX-ie kontrakty na gaz ziemny. W trakcie 5 ostatnich sesji ich cena wzrosła łącznie o 28 proc. i była dziś najwyżej od 2 miesięcy.

Brak było dziś rano większych ruchów na rynku walutowym, ale można zwrócić uwagę na 1,5-roczne maksimum kursu amerykańskiego dolara względem południowokoreańskiego wona. Po stratach z poprzednich dni złoty się lekko umacniał. Bitcoin tracił 1,76 proc. Europejskie rynki akcji otworzyły się dziś rano na zielono (o 9:25 WIG20 notował wzrost o +0,91 proc., wśród jego składników lekko taniały jedynie akcje Mercator Medical; DAX o +1,09 proc.).

