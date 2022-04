Rekordowe wyniki dolara. Jest najsilniejszy wobec jena od 20 lat i wobec euro od 5 lat

Amerykański dolar nadal się umacnia. Dziś kurs USD/JPY przekroczył po raz pierwszy od 2002 roku poziom 130. Kurs EUR/USD był dziś przez chwilę poniżej poziomu 1,05 ostatni raz widzianego na początku 2017 roku.

Kurs dolara na nowych szczytach

USD ustanawiał dziś swe nowe cykliczne szczyty również wobec chińskiego juana, koreańskiego wona, malezyjskiego ringitta, nowozelandzkiego dolara, singapurskiego dolara, tajlandzkiego bata, tajwańskiego dolara, szwajcarskiego franka, korony norweskiej i rumuńskiego leja. Kurs USD/PLN rósł dziś rano o 0,26 proc., ale nadal pozostawał o ponad 10 groszy poniżej szczytu z początku marca. EUR/PLN zniżkowało dziś rano o 0,1 proc. Bitcoin drożał do dolara o 0,79 proc.

Wczorajsza sesja giełdowa w USA przyniosła nieznaczne odbicie w górę S&P 500 (+0,21 proc.) i DJIA (+0,19 proc.), ale Nasdaq Composite (-0,01 proc.) i Nasdaq 100 (-0,05 proc.) nadal przebywały na poziomie swoich rocznych minimów. Dzisiejsze zachowanie cen kontraktów terminowych na te indeksy – S&P 500 +1,08 proc., DJIA +0,52 proc., Nasdaq 100 +1,66 proc.) – sugerowało próbę odbicia w górę na dzisiejszej sesji.

Rynki w Azji świecą się na zielono

Za wyjątkiem tajlandzkiego SET Index (-0,02 proc.) całą Azja i Oceania była dziś „na zielono”. Najsilniej rósł japoński Nikkei 225 (+1,75 proc.), jak gdyby ciesząc się z dewaluacji tamtejszej waluty. Również w Europie zdecydowanie przeważały dziś rano wzrosty (po wczorajszych 1,5-miesięcznych minimach DAX rósł o +0,87 proc., a CAC 40 o +1,06 proc.). Najsilniej – o +3,22 proc. – zwyżkował rosyjski RTS.

Na GPW również trwała dziś rano próba odbicia się z wczorajszych 1,5-miesięcznych minimów (WIG-20 +1,16 proc.). Dzięki ponad 3 proc. wzrostom kursów akcji PGE i Tauronu wśród indeksów sektorowych GPW najsilniej dziś rano zwyżkował WIG-Energetyka (+2,64 proc.) Temu trendowi nie poddawały się WIG-Gry (-0,02 proc.) oraz WIG-Spożywczy (-2,88 proc.), w którym 50,5 proc. udział ma ukraiński Kernel (-5,75 proc.). Na początku sesji swój nowy 8-letni rekord ustanowił kurs akcji Bumechu, które jednak później traciły 0,83 proc.

Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w strefie euro i USA lekko dziś spadały. W przeciwnym kierunku poruszały się dziś rano rentowności polskich 10-latek (+0,43 proc. do 6,142 proc.). Wczoraj aż o prawie 25 proc. podrożały ceny kontraktów na gaz ziemny w Wielkiej Brytanii reagując zapewne na przerwanie przez Rosję dostaw gazu do Polski i Bułgarii. Ropa minimalnie dziś taniała o ok. 0,3 proc.

